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В Феодосии за пьяную езду у местного жителя конфискован электроскутер
Иллюстрация: pikist.com

В Феодосии за пьяную езду конфискован электроскутер

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:53 07.11.2024

Суд Феодосии признал местного жителя — фигуранта уголовного дела — виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

Судом установлено, что мужчина, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде, вновь после употребления алкоголя стал управлять электроскутером «Куго». Двигаясь по автомобильной дороге в поселке Коктебель он был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения осужденный отказался, — сообщили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 150 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев. Электроскутер «Куго», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.

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