В Феодосии за пьяную езду конфискован электроскутер

Судом установлено, что мужчина, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде, вновь после употребления алкоголя стал управлять электроскутером «Куго». Двигаясь по автомобильной дороге в поселке Коктебель он был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения осужденный отказался, — сообщили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 150 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев. Электроскутер «Куго», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.