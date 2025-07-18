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В Феодосии задержали местного - передавал Киеву данные о военных объектах и ПВО
фото: © ЦОС ФСБ РФ

В Феодосии задержали местного — передавал Киеву данные о военных объектах и ПВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:21 18.07.2025

Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Феодосии, передававшего украинским спецслужбам данные о дислокации военных объектов и средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Задержан житель Феодосии, который инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и главного управления разведки министерства обороны Украины и посредством интернет-мессенджера инициативно передал сведения о местах дислокации подразделений военных объектов и расположении ПВО, — говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник информировал спецслужбы противника об инфраструктуре и движении грузовых судов в акватории Феодосийского морского торгового порта.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: РИА Новости Крым 

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