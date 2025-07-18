В Феодосии задержали местного — передавал Киеву данные о военных объектах и ПВО

Задержан житель Феодосии, который инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и главного управления разведки министерства обороны Украины и посредством интернет-мессенджера инициативно передал сведения о местах дислокации подразделений военных объектов и расположении ПВО, — говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник информировал спецслужбы противника об инфраструктуре и движении грузовых судов в акватории Феодосийского морского торгового порта.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: РИА Новости Крым