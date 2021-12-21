В феодосийском поселке Орджоникидзе завершен капремонт пункта базирования бригад Скорой помощи»

В пгт. Орджоникидзе (городской округ Феодосия) после проведения капитального ремонта возобновил работу пункт постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи.

Капремонт реализован в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». В ходе проведенных работ в пункте постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи произведена замена инженерных коммуникаций, отремонтирован фасад, установлен теневой навес для автомобиля скорой медицинской помощи и благоустроена прилегающая территория. Кроме этого в самом помещении созданы все необходимые условия для комфортной работы медиков — установлено необходимое оборудование и новая мебель, — сообщили в минздраве РК.

Данный пункт постоянного базирования рассчитан на одну бригаду скорой медицинской помощи и обслуживает поселок городского типа Орджоникидзе, а также феодосийские села Южное и Подгорное.

Фото: пресс-служба минздрава РК.

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