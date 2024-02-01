В феврале в Республике Крым запланировано проведение более 700 ярмарок

В феврале 2024 года в городских и сельских поселениях Республики Крым запланировано проведение более 700 ярмарочных мероприятий по реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки.

Министерство промышленной политики РК обращает внимание, что цены на ярмарках на 15-20% ниже рыночных.

С графиком проведения ярмарочных мероприятий в феврале 2024 года можно ознакомиться здесь.