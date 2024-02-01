Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Торговля в Крыму | В феврале в Республике Крым запланировано проведение более 700 ярмарок
актуально в республике
В феврале в Республике запланировано проведение более 700 ярмарок
Фото: https://rk.gov.ru/articles/3b081d4c-31f1-4217-a652-d475694796d6

В феврале в Республике Крым запланировано проведение более 700 ярмарок

Опубликовал: CrimeaPRESS в Торговля в Крыму 20:05 01.02.2024

В феврале 2024 года в городских и сельских поселениях Республики Крым запланировано проведение более 700 ярмарочных мероприятий по реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки.

Министерство промышленной политики РК обращает внимание, что цены на ярмарках на 15-20% ниже рыночных.

Узнайте больше:  В крупных городах и районах Крыма только в январе прошло свыше 12 тысяч сельхозярмарок  

С графиком проведения ярмарочных мероприятий в феврале 2024 года можно ознакомиться здесь.

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ярмарки в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ярмарки в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.