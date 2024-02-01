В феврале в Республике Крым запланировано проведение более 700 ярмарок

В феврале 2024 года в городских и сельских поселениях Республики Крым запланировано проведение более 700 ярмарочных мероприятий по реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки.
Министерство промышленной политики РК обращает внимание, что цены на ярмарках на 15-20% ниже рыночных.
С графиком проведения ярмарочных мероприятий в феврале 2024 года можно ознакомиться здесь.
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С тегами: ярмарки в Крыму