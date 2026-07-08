В ФСБ рассказали подробности о двух задержанных в Крыму агентах Киева

Два россиянина, которых задержали в Крыму за передачу украинским спецслужбам информации о дислокации ВС РФ, работали независимо друг от друга. Об этом сообщает Крымское управление ФСБ России.

В среду ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух граждан России, 1991 и 1996 годов рождения, которые по заданию украинских спецслужб передавали сведения о дислокации подразделений ВС РФ в зоне проведения СВО, собирали данные о российских военнослужащих, местах расположения ПВО на полуострове, а также фиксировали последствия ударов противника по территории России.

Фигуранты — жители Севастополя и Красноперекопского района. Работали на украинские спецслужбы независимо друг от друга. Задержаны примерно в одно время, — сказали журналистам в пресс-службе УФСБ.

По данным ведомства, оба арестованы.

Ранее был задержан житель Анапы, который передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также фиксировал уровни радиосигналов для использования их ВСУ при планировании атак.

источник: РИА Новости Крым

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