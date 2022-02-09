В ФСБ рассказали подробности задержания запрещенных «хизбов»

Как мы уже сообщали, полиция и ФСБ пресекли деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признана экстремистской и запрещена на территории России). В Крыму сегодня были арестованы 4 человека.

Установлено, что задержанные члены ячейки вели антиконституционную деятельность, направленную на разрушение общественных институтов, насильственное свержение действующей власти и построение «всемирного халифата». Среди жителей полуострова злоумышленники распространяли террористическую идеологию, — сообщили в ЦОС ФСБ.

По местам жительства подозреваемых было обнаружено и изъято значительное количество запрещённых пропагандистских материалов и средств связи, использовавшихся при ведении террористической деятельности. Возбуждено несколько уголовных дел.

Также сегодня Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения двоим задержанным в Крыму сторонникам запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Как сообщили Крыминформу в суде, они заключены под стражу на два месяца.

Данные лица обвиняются в совершении преступления по статье 205.5 УК РФ – участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, – говорится в сообщении. – Суд постановил избрать (двум задержанным) меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 апреля 2022 года, – говорится в сообщении.

О мере пресечения для еще двоих задержанных не сообщается.

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