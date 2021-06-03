В Гагаринском районе Севастополя появится еще одна женская консультация

Рабочие приступили к капитальному ремонту помещений будущей женской консультации на улице Правды. На объекте завершаются кровельные работы, ведется монтаж внутренних инженерных сетей, устройство фасада и межкомнатных перегородок.

Контракт с подрядной организацией ООО «Каркас-Строй» заключен не так давно – в начале мая, однако подрядчик уже идет с опережением графика: выполнено порядка 25%. Это достойный результат. В здании будут расположены 19 кабинетов для гинекологов-акушеров и 13 кабинетов для диагностических процедур. Кроме того, предусмотрена мини-операционная, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

Посещаемость женской консультации – 300 человек в смену. В течение часа одновременно может быть принято 35 пациентов.

Перед проведением капремонта была проведена соответствующая оценка здания. Ремонт выполняется по соглашению с Москвой. Планируем завершить объект в ноябре текущего года, – говорит чиновник.

Здание медицинского учреждения будет доступно для маломобильных групп населения.

Проектом предусмотрено устройство пандуса для входа на первый этаж, установка лифта для доступа маломобильных граждан на второй этаж, а также специальное покрытие и пороги, которые не превышают установленные 14 миллиметров, – подчеркивает представитель компании-подрядчика Саламбек Багиев.

Общая площадь здания – более 1 550 кв. метров. Цена контракта – 71,9 млн. рублей.