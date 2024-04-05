В Гагаринском районе Севастополя идут строительно-монтажные работы в рамках нацпроекта

В Гагаринском районе выполняются строительно-монтажные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожники производят устройство недостающих переходно-скоростных полос и разделительных островков на пересечении автомобильных дорог ул. Вакуленчука, пр. Октябрьской Революции – Фиолентовское шоссе и пл. Октябрьская. К работам приступили в начале текущего года.

На объекте выполнят переустройство инженерных коммуникаций, устройство освещения, уширение насыпи земляного полотна с последующим устройством переходно-скоростных полос, для обеспечения безопасности обустроят тротуары, установят дорожные знаки, барьерное и пешеходное ограждение, шесть светофорных объектов, а также нанесут дорожную разметку.

Мы продолжаем ремонтные работы в городе благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы в Гагаринском районе планируется завершить в четвёртом квартале. Мероприятия, которые мы проводим, направлены на обеспечение снижения аварийности и увеличение пропускной способности. После завершения работ улучшится транспортная доступность данного района, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента транспорта Николая Максимова.

Напомним, подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте, которая наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя