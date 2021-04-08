В ГИБДД Севастополя проанализировали аварийность на дорогах города за первые три месяцы 2021 года

ГИБДД Севастополя подвела итоги состояния аварийности на дорогах города за три месяца 2021 года.

С начала текущего года на городских магистралях и автодорогах Севастополя зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий, в которых 119 человек получили различные травмы, 3 погибли, из них 2 водителя и 1 пешеход, — отметили в Госавтоинспекции.

Каждое второе ДТП – это столкновение, каждое третье – наезд на пешехода.

Основными нарушениями ПДД, способствовавшими совершению дорожно-транспортных происшествий стали: нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения и нарушения пешеходами. Также стоит отметить причины, которые сопутствовали совершению ДТП: управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление без права управления и управление автомобилем, лишенным права управления, — уточнили в ГИБДД.

Управление автомобилем в состоянии опьянения остается наиболее социально опасным правонарушением, которое представляет угрозу безопасности не только самому водителю, но и другим участникам дорожного движения. С начала года в городе произошло 8 ДТП из-за нетрезвых водителей, в которых 14 человек получили ранения.

Еще интересная статистика: наибольшее количество дорожных аварий произошло во вторник, среду и четверг в период с 9 до 12 и с 15 до 18 часов, наибольший рост ДТП и пострадавших в них людей зафиксирован в Ленинском и Гагаринском районах.

С участием несовершеннолетних зафиксировано 10 ДТП, в которых пострадали 12 человек, в том числе 10 — дети – пассажиры, то есть дорожные аварии произошли по вине водителей транспортных средств, 2 – пешеходы, по неосторожности детей из-за несоблюдения ими требований ПДД.

Сотрудниками ГИБДД за три месяца было проведено 56 оперативно-профилактических мероприятий. Из них 23 направлено на выявление фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 6 — на выявление нарушений, связанных с превышением скоростного режима, 6 – на выявление водителей, не предоставляющих преимущество пешеходам при переходе проезжей части, 2 рейда по выявлению нарушений перевозки детей и другие, — рассказали в Госавтоинспекции Севастополя.

С начала текущего года возбуждено 6 120 административных дел, из них 957 — не предоставление преимущества пешеходам, 464 – управление транспортным средством в состоянии опьянения, 181 – нарушения ПДД водителями автобусов, 139 – отсутствие детского автокресла и другие.

Госавтоинспекция города призывает всех участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения, чтобы трагедии и неприятности не повторялись.