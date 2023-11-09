В ГИБДД Севастополя подвели итоги осенней операции «Перевозчик»

Автоинспекторы Севастополя провели проверку соблюдения требований Правил дорожного движения водителями общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба УМВД по г. Севастополю, в рамках рейда «Перевозчик» сотрудники Госавтоинспекции проверили 85 единиц общественного транспорта, 8 из которых предназначены для перевозки детей.

Автоинспекторами установлено 40 фактов нарушений правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта, а также 7 фактов ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами предприятий перевозчиков.

Наибольшее количество административных материалов составлено по статье 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение правил перевозки людей». За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере пятисот рублей. Также к административной ответственности по части 2 статьи 12.31 КоАП РФ «Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст. 11.23 КоАП РФ, или выпуск на линию транспортного средства, переоборудованного без соответствующего разрешения» привлечено четыре должностных лица предприятий перевозчиков. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от пяти до восьми тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция предупреждает, что профилактический рейд «Перевозчик» проводится в Севастополе регулярно.

Фото: УМВД по г. Севастополю.