В городской больнице №9 в Севастополе начал работать единый номер контакт-центра

У взрослых и детских поликлиник Балаклавы и Инкермана теперь общий номер телефона – в городской больнице №9 создали единую регистратуру.

По многоканальному телефону +7 (8692) 41-71-68 можно обращаться к операторам по вопросам вызова врача на дом, записи на прием, графика работы специалистов, открытия и закрытия больничного листа, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Контакт-центр работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 8:00 до 15:00.

Как сообщалось ранее, в городской больнице работает круглосуточная горячая линия и WhatsApp-приемная: +7 (978) 100-15-31.

В других больницах также работают единые номера контакт-центров, круглосуточные горячие линии и онлайн-приемные.

Городская больница № 1:

единый контакт-центр +7 (8692) 41-71-77;

круглосуточная горячая линия и WhatsApp-приемная +7 (978) 640-39-62.

Городская больница № 4:

контакт-центр взрослой поликлиники +7 (978) 300-90-74;

круглосуточная горячая линия и WhatsApp-приемная +7 (978) 300-09-90.

Городская больница № 5:

единый контакт-центр: +7 (8692) 41-71-03;

круглосуточная горячая линия и WhatsApp-приемная +7 (978) 300-03-67.

По вопросам, связанным с коронавирусом, жители Севастополя могут обратиться на единую горячую линию для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19 по телефону 122. Также можно обращаться в регистратуру поликлиники по месту прикрепления или в единый контакт-центр здравоохранения по номеру 8 (800) 5-800-800 (с мобильного телефона бесплатно).