В Госсовете Крыма обсудили лицензирование медицинских организаций РК

Основным вектором деятельности Комитета по вопросам здравоохранения Госсовета РК в 2021 году станет контроль за ходом проведения лицензирования медицинских организаций системы здравоохранения Крыма. В фокусе внимания останется также реализация программ, направленных на доведение медицинских организаций до федеральных нормативов и стандартов. Такой план работы профильного Комитета на текущий год определила его председатель Анна Рубель.

По ее словам, еще одним актуальным вопросом для парламентариев остается обеспечение граждан льготными лекарственными препаратами в рамках региональной и федеральной льгот.

У Комитета уже имеется положительный опыт решения подобных вопросов. Так, например, в прошедшем году благодаря своевременному вмешательству Комитета были вовремя и в полном объеме обеспечены лекарственными препаратами дети, страдающие сахарным диабетом. В 2021 году Комитет продолжит изучение положительных практик организации льготного лекарственного обеспечения и планирует провести ряд круглых столов в формате видеоконференцсвязи с субъектами Российской Федерации, — подчеркнула Анна Рубель.

Депутат отметила, что Комитет планирует оказать содействие в решении вопроса медицинского обеспечения жителей городского округа Ялта, который возник из-за несогласованности действий министерства здравоохранения РК и Федерального медико-биологического агентства. Речь идет о модернизации первичного звена здравоохранения (строительство поликлиники в Алупке) и восстановлении здания детской больницы в Ялте, на ул. Халтурина.