В Госсовете Крыма станет больше одномандатников

В Госсовете Крыма готовят поправки к Закону Республики Крым «О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым». Одна из них изменит соотношение депутатов-одномандатников и избранных по партийным спискам. Речь — об изменении пропорции между количеством одномандатных избирательных округов и количеством депутатских мандатов, которые распределяются по итогам голосования по многомандатному избирательному округу по партийным спискам в соотношении 50/25.

По мнению главы Парламента РК Владимира Константинова, увеличение числа депутатов-мажоритарщиков – закономерный ответ власти на запрос избирателей, результат глубокого анализа общественно-политического состояния крымского общества.

Это позволит жёстче «привязать» народных избранников к их избирателям, к конкретному региону, его проблемам и нуждам, повысит интенсивность общения с избирателями как кандидатов в депутаты — в ходе избирательной кампании, так и избранных депутатов. Мы рассчитываем, что новая избирательная система позволит создать дополнительный канал взаимодействия Госсовета с местными органами власти, поскольку каждый город и район республики получит в законодательном органе своего конкретного представителя. Одним словом, наш замысел сводится к тому, чтобы ещё сильнее повысить уровень коммуникации республиканского парламента с крымчанами, — прокомментировал поправку Владимир Константинов.

Последние выборы депутатов Госсовета Крыма состоялись в сентябре 2019 года. По спискам в парламент прошли три партии: «Единая Россия» (35 мандатов), ЛДПР (10) и КПРФ (5). При этом «единороссы» также выиграли во всех 25 одномандатных округах.

В крымском парламенте подчеркнули, что разработка поправок к действующему законодательству продиктована необходимостью приведения в соответствие с уже внесенными изменениями в федеральное законодательство.

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