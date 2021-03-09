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Ярмарка! Крымские аграрии представят на продажу более 160 тонн продукции в Симферополе

В грядущие выходные в Ялте — сельхозярмарки. Обещают сниженные цены

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 11:34 09.03.2021

Приобрести овощи и фрукты по сниженным ценам можно будет как в спальных районах Ялты, так и в поселках муниципального образования. Так:

В пятницу, 12 марта, ярмарки развернутся по следующим адресам:

  • г. Ялта, ул. Свердлова, в районе д.77;
  •  г. Ялта, ул. Спендиарова, в районе молокозавода;
  • г. Ялта, ул. Грибоедова, в районе д.1;
  • пгт Массандра, ул.В.Егорова, в районе д.22;
  • пгт Никита, в районе д.7
  • пгт Кореиз, Севастопольское шоссе, в районе дома № 27;

В субботу, 13 марта, приобрести продукцию по сниженным ценам можно будет по адресам:

  • г. Ялта, ул. Киевская, в районе остановки «5й квартал»;
  • пгт Стройгородок, стадион;
  • пгт Форос,  ул. Космонавтов,18;
  • пгт Массандра, ЮБШ,13;
  • пгт Массандра, ул. Стахановская, в районе д.3234;
  • пгт Гурзуф, ул.60 лет СССР, в районе д.18;
  • пгт Гурзуф, ул. Артековская, в районе д.10;
  • пгт Массандра, ул.В.Егорова, в районе д.22;
  • пгт Никита, в районе д.7

В воскресенье, 14 марта, ярмарки состоятся в:

  • пгт Гурзуф, ул. Соловьева, в районе дома №12;
  • пгт Гурзуф, ул.60 лет СССР, в районе д.18;
  • пгт Гурзуф, ул. Артековская, в районе д.10;
  • пгт Массандра, ул.Стахановская, в районе д.3234;
  • пгт Массандра, ул.В.Егорова, в районе д.22;
  • пгт Никита, в районе д.7;
  • пгт Симеиз, ул.Советская, в районе д.46

Режим работы всех ярмарок: с 07:00 до 16:00.

По информации Отдела информационной политики Администрации города Ялта

В грядущие выходные в Ялте - сельхозярмарки. Обещают сниженные цены

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