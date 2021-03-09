В грядущие выходные в Ялте — сельхозярмарки. Обещают сниженные цены

Приобрести овощи и фрукты по сниженным ценам можно будет как в спальных районах Ялты, так и в поселках муниципального образования. Так:

В пятницу, 12 марта, ярмарки развернутся по следующим адресам: г. Ялта, ул. Свердлова, в районе д.77;

г. Ялта, ул. Спендиарова, в районе молокозавода;

г. Ялта, ул. Грибоедова, в районе д.1;

пгт Массандра, ул.В.Егорова, в районе д.22;

пгт Никита, в районе д.7

пгт Кореиз, Севастопольское шоссе, в районе дома № 27; В субботу, 13 марта, приобрести продукцию по сниженным ценам можно будет по адресам: г. Ялта, ул. Киевская, в районе остановки «5й квартал»;

пгт Стройгородок, стадион;

пгт Форос, ул. Космонавтов,18;

пгт Массандра, ЮБШ,13;

пгт Массандра, ул. Стахановская, в районе д.3234;

пгт Гурзуф, ул.60 лет СССР, в районе д.18;

пгт Гурзуф, ул. Артековская, в районе д.10;

пгт Массандра, ул.В.Егорова, в районе д.22;

пгт Никита, в районе д.7 В воскресенье, 14 марта, ярмарки состоятся в: пгт Гурзуф, ул. Соловьева, в районе дома №12;

пгт Гурзуф, ул.60 лет СССР, в районе д.18;

пгт Гурзуф, ул. Артековская, в районе д.10;

пгт Массандра, ул.Стахановская, в районе д.3234;

пгт Массандра, ул.В.Егорова, в районе д.22;

пгт Никита, в районе д.7; пгт Симеиз, ул.Советская, в районе д.46 Режим работы всех ярмарок: с 07:00 до 16:00. По информации Отдела информационной политики Администрации города Ялта