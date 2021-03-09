В грядущие выходные в Ялте — сельхозярмарки. Обещают сниженные цены

Приобрести овощи и фрукты по сниженным ценам можно будет как в спальных районах Ялты, так и в поселках муниципального образования. Так:
В пятницу, 12 марта, ярмарки развернутся по следующим адресам:
- г. Ялта, ул. Свердлова, в районе д.77;
- г. Ялта, ул. Спендиарова, в районе молокозавода;
- г. Ялта, ул. Грибоедова, в районе д.1;
- пгт Массандра, ул.В.Егорова, в районе д.22;
- пгт Никита, в районе д.7
- пгт Кореиз, Севастопольское шоссе, в районе дома № 27;
В субботу, 13 марта, приобрести продукцию по сниженным ценам можно будет по адресам:
- г. Ялта, ул. Киевская, в районе остановки «5й квартал»;
- пгт Стройгородок, стадион;
- пгт Форос, ул. Космонавтов,18;
- пгт Массандра, ЮБШ,13;
- пгт Массандра, ул. Стахановская, в районе д.3234;
- пгт Гурзуф, ул.60 лет СССР, в районе д.18;
- пгт Гурзуф, ул. Артековская, в районе д.10;
- пгт Массандра, ул.В.Егорова, в районе д.22;
- пгт Никита, в районе д.7
В воскресенье, 14 марта, ярмарки состоятся в:
- пгт Гурзуф, ул. Соловьева, в районе дома №12;
- пгт Гурзуф, ул.60 лет СССР, в районе д.18;
- пгт Гурзуф, ул. Артековская, в районе д.10;
- пгт Массандра, ул.Стахановская, в районе д.3234;
- пгт Массандра, ул.В.Егорова, в районе д.22;
- пгт Никита, в районе д.7;
- пгт Симеиз, ул.Советская, в районе д.46
Режим работы всех ярмарок: с 07:00 до 16:00.
По информации Отдела информационной политики Администрации города Ялта
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