В Херсонесе приостановлено проведение экскурсий и массовых мероприятий

Напомним, на основании решения оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 на территории Севастополя принято решение приостановить в городе на две недели деятельность театров, кинотеатров, других зрительных площадок, за исключением спортивных мероприятий, проводимых на открытом воздухе при участии не более 50 человек. Дополнительно введен запрет на предоставление экскурсионных услуг. В Херсонесе Таврическом сообщили:

В связи с этим, сообщаем об отмене всех запланированных культурно-массовых мероприятий на территории музея на ближайшие две недели. Введенные ограничения касаются в том числе II Художественного фестиваля «Арт-осень» и II Международный общественно-культурный форум «Мир для мира», проведение которых было запланировано на 17 и 18 октября. Также на территории музея на период действия введенных ограничений прекращена экскурсионная деятельность. Территория музея-заповедника, экспозиционные и выставочные залы для посещения будут открыты. В любой день вы можете приехать в Херсонес, прогуляться по его улочкам, посетить Античную и Византийскую экспозиции и временную выставку «Беспокойные соседи. Поздние скифы юго-западного Крыма».

Однако, отмечают в пресс-службе, при посещении музея следует придерживаться определенных правил: пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию, проводить регулярную дезинфекцию рук:

Данные меры введены для вашей безопасности. Мы надеемся, что через две недели эпидемиологическая ситуация улучшится, и мы снова сможем радовать вас экскурсиями по древнему городу и интересными мероприятиями. Берегите себя и своих близких!