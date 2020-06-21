В Херсонесе присягу приняли военнослужащие военной полиции ЧФ РФ

Принятие воинской присяги военнослужащими военной полиции ЧФ РФ в Херсонесе состоялось на площади Свято-Владимирского собора.

Я искренне хочу вас поздравить с тем днем, когда вы становитесь мужчинами. Потому что сегодня вы принимаете ответственность не просто за кого-то, а за всех нас, за страну. Мужчиной вы становитесь тогда, когда проявляете мужество, а не бесхребетность. Сегодня очень много говорится о свободе, но о свободе той, которая превращает человека в животное. Воинское служение, как никогда, дает вам возможность подтянуть внутренние свои силы, показать, на что вы способны, дать вам возможность почувствовать ответственность за других. И мне искренне хочется вас с этим важным шагом, который должен совершить каждый мужчина, поздравить, — отметил помощник благочинного Севастопольского округа протоиерей Стефан Сломчинский.