В Херсонесе Таврическом презентовали выставку рождественских открыток

Выставка «Светлый праздник Рождества: от сердца к сердцу» в Херсонесе Таврическом открылась 25 декабря. В Малом зале Византийской экспозиции. Экспозиция — коллекция новогодних и рождественских открыток с изображением Деда Мороза и Снегурочки, праздничных украшений и красавицы-елки, а также библейских сюжетов и детских портретов на семейных рождественских торжествах.

Идея этой выставки родилась спонтанно. В начале этого года я совместно с общественной организацией «Исторический клуб «Севастополь Таврический» начал приобретать на различных аукционах открытки и журналы, связанные с рождественской тематикой. К декабрю нам удалось собрать достаточно большую коллекцию поздравительных карточек, что позволило провести выставку именно сейчас. Через год мы планируем дополнить имеющиеся экспонаты оборотными открытками с поздравительными текстами, — цитирует пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический» руководителя Исторического клуба «Севастополь Таврический» Вадима Прокопенко.

По словам начальника отдела развития Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Альбины Тищенко, выставка не только дарит нам сказочное ощущение наступающего праздника, но и носит познавательную функцию. В витринах можно увидеть открытки начала ХХ века, которые производились в дореволюционной России и зарубежье, а также образцы советских поздравительных карточек более позднего периода. Кстати, и помещение, в котором расположилась экспозиция, декорировано игрушками и украшениями прошлого столетия, а также различными бытовыми предметами того времени, которые предоставили работники музея.

Выставка «Светлый праздник Рождества: от сердца к сердцу» будет открыта до 25 января 2020 года с 09:00 до 17:00.

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»