Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Херсонесе Таврическом презентовали выставку «Сказка кукольного дома»

crimeapress_news

В Херсонесе Таврическом презентовали выставку "Сказка кукольного дома"

В Херсонесе Таврическом презентовали выставку «Сказка кукольного дома»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:29 24.12.2020

Яркая тематическая выставка «Сказка кукольного дома» открылась в Херсонесе Таврическом 24 декабря.

Более семидесяти авторских кукол представлено в экспозиции увлеченными своим ремеслом художниками: Ириной Антоновой, Еленой Беловой, Юлией Довгань, Ветой Дробжевой, Наталией Еременко, Наталией Зозиной, Ольгой Кулаковой, Ольгой Ларкиной, Татьяной Лихачёвой, Еленой Новиковой, Ириной Орловой, Лилией Празукиной-Покровской, Ольгой Рубцовой и Оксаной Свенской. Куклы выполнены в разной технике. Каждый мастер наделил своё творение неповторимым характером и обаянием. Дружная кукольная компания приглашает в свой уютный мир девочек, мальчиков и их родителей, чтобы поделиться своим сказочным волшебством, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

В Херсонесе Таврическом презентовали выставку "Сказка кукольного дома" В Херсонесе Таврическом презентовали выставку "Сказка кукольного дома" В Херсонесе Таврическом презентовали выставку "Сказка кукольного дома" В Херсонесе Таврическом презентовали выставку "Сказка кукольного дома" В Херсонесе Таврическом презентовали выставку "Сказка кукольного дома"

Увидеть творческие работы можно с 24 декабря 2020 года по 20 января 2021 года в малом зале античной экспозиции музея-заповедника «Херсонес Таврический».

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»

В Херсонесе Таврическом презентовали выставку "Сказка кукольного дома"

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.