В Херсонесе Таврическом презентовали выставку «Сказка кукольного дома»

Яркая тематическая выставка «Сказка кукольного дома» открылась в Херсонесе Таврическом 24 декабря.

Более семидесяти авторских кукол представлено в экспозиции увлеченными своим ремеслом художниками: Ириной Антоновой, Еленой Беловой, Юлией Довгань, Ветой Дробжевой, Наталией Еременко, Наталией Зозиной, Ольгой Кулаковой, Ольгой Ларкиной, Татьяной Лихачёвой, Еленой Новиковой, Ириной Орловой, Лилией Празукиной-Покровской, Ольгой Рубцовой и Оксаной Свенской. Куклы выполнены в разной технике. Каждый мастер наделил своё творение неповторимым характером и обаянием. Дружная кукольная компания приглашает в свой уютный мир девочек, мальчиков и их родителей, чтобы поделиться своим сказочным волшебством, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Увидеть творческие работы можно с 24 декабря 2020 года по 20 января 2021 года в малом зале античной экспозиции музея-заповедника «Херсонес Таврический».

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»