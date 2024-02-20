В Херсонской области задержали «правосека» — участника транспортной блокады Крыма

Следователи и сотрудники УФСБ по Херсонской области задержали жителя Каховки и предъявили ему обвинение по делу об участии в деятельности экстремистской организации. По версии следствия, мужчина был участником «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Задержан 41-летний житель города Каховки Херсонской области. Ему предъявлено обвинение. По данным следствия, с июня 2014 года обвиняемый принимал участие в движении украинской организации «Правый сектор», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Так, с июня по декабрь 2014 года фигурант проходил обучение в данной организации для подготовки к участию в боевых действиях против интересов России, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, обвиняемый выезжал на митинги в города Херсонской области, где призывал вступить в «Правый сектор» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , участвовал в блокировке проезда транспорта, поставляющего товары народного потребления в Республику Крым.

Продолжая проживать на территории Херсонской области, обвиняемый каких-либо действий, направленных на прекращение своего членства в запрещенной организации, не предпринимал до настоящего момента. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, — отметили в ФСБ.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).