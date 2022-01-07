В ходе исследований выявлено: «Для творчества не существует ограничений!»

Гражданский медиацентр «Страна онлайн» совместно с Благотворительными фондами «Подари Любовь Миру» и «Благо Дари Миру», Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», при поддержке Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Моя карьера», Министерства социального развития Московской области и коллектива школы 1103 имени героя РФ Александра Соломатина запустили новогоднюю исследовательскую акцию: «Творчество без границ». Участие в ней приняли уже более 15 образовательных учреждений из разных регионов Российской Федерации. На основе полученных данных был доказан тезис: «Для творчества ограничений не существует»!

Как родился исследовательский проект? Предыстория

02.12.2021 на XI съезде НКО России произошло знакомство двух идейных людей — Спартака Барановского — руководителя грантового проекта «Гражданский медиацентр — Страна онлайн» и Александры Золотовой — шеф-редактора журнала «Агрегатор счастья», режиссера, члена Союза Журналистов России. Оба проекта развивают медиаволонтерское направление, однако, работают с разными возрастными категориями граждан. После выступлений начался активный нетворкинг, на котором и произошла встреча, обсуждения и объединение усилий двух команд: медиалаборатории «Страна онлайн» и инклюзивного корпуса медиаволонтеров «Невидимые Крылья» для доказательства важного тезиса: «Для творчества не существует ограничений!»

Вот что рассказывают авторы проекта о том, как родилась идея исследования для подтверждения гипотезы, что в творчестве все равны, что уже сделано для этого.

Спартак Барановский: Я спросил у Александры Золотовой — «Какой тезис Вы хотели бы, чтоб наша команда помогла доказать?»

Для творчества нет ограничений, мы хотим, чтобы дети почувствовали это и поверили в себя, давайте вместе наглядно докажем всем людям, что это так! — уверенно ответила Александра.

В ходе дальнейшего обсуждения нами было принято совместное решение — доказать это утверждение опытным путём. Мы реализовали креативную акцию, суть которой заключалась в том, что ученикам общеобразовательных учреждений, коррекционных школ, колледжей для людей с особенностями здоровья и развития и психоневрологических интернатов был разослан единый шаблон в виде образа русской матрешки, которому было предложено «подарить Новогоднее настроение»: нарисовать черты лица, раскрасить одежду. Цвета, инструменты (краски, карандаши или графический редактор) выбирали сами участники, их фантазия ничем не ограничивалась.

Далее группе независимых респондентов были представлены рисунки, каждому участнику представляли слайд-шоу из 5 рисунков, 2 из которых были раскрашены детьми из коррекционных школ, необходимо было различить и занести данные в таблицу. В ходе анкетирования и сбора обратной связи, из 208 ответов правильными оказались менее 30%.

Это был вызов! Мы приняли его и решили доказать всему миру — нет никаких ограничений для творчества! Бог создал нас равными, при этом в каждом из нас особое творческое начало, здесь нет победителей и проигравших. Взгляните на эти рисунки, творчество каждого уникально и неповторимо! Сфера креативных индустрий свободна от любых ограничений, здесь важно почувствовать свой стиль, но и это приходит с опытом! — говорит Спартак Барановский.

Научный подход в проведенном эксперименте заключается в том, что при проведении исследований при идентичных обстоятельствах и условиях, получен аналогичный результат, что уже подтверждено несколькими десятками комбинаций рисунков, предложенных респондентам.

Мы благодарны каждому педагогу, каждому ребёнку, активным родителям, всем, кто проникся и поучаствовал, вы лучшие! #Мывместе разрушим любые стереотипы, дальше — больше! Когда мы стали получать десятки рисунков от детей из разных регионов нашей необъятной Родины, тогда мы поняли, что из этого получится что-то, действительно, необычное, креативное и вдохновляющее как минимум. Это так здорово, что дети и взрослые с инвалидностью и без откликнулись на наше предложения и нарядили наших матрёшек в Новогодние костюмы. Мы рады, что у нас все получилось, но главное, что мы все вместе объединились одной идеей, в основе которой, конечно же, искреннее чувство любви и желание стирать границы между людьми, — комментирует ход исследовательской акции Александра Золотова.

Спартак Барановский, в свою очередь, подчёркивает:

Благодаря подобным акциям, люди меняют представление о собственных же возможностях! В эпоху, можно сказать, тотального негатива в информационном пространстве — это подобно глотку свежего воздуха! Помимо этого, матрёшка приобрела сотню новых образов, благодаря стараниям юных художников!

В апреле 2020 команда проекта Гражданский медиацентр «Страна онлайн» стала одним из организаторов Всероссийской акции с хэштегом: #Мечтыкосмосе» (27,9 тыс. публикаций в сети Instagram). Если хотите научиться запускать подобные акции самостоятельно, в нашем бесплатном марафоне этому посвящена отдельная тема, регистрируйтесь по ссылке:

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Мы верим, что наша совместная акция не оставит равнодушными людей и средства массовой информации, в этом не сомневаются и наши участники! — прокомментировала ход акции Марина Волкова президент Благотворительных Фондов «Благо Дари Миру» и «Подари Любовь Миру», руководитель Департамента счастья Ассамблеи народов Евразии, главный редактор журнала «Агрегатор счастья».

Если вы, как и мы убеждены, что для творчества не существует границ, присылайте рисунки и свой креатив в нашу группу ВКонтакте с пометкой #ТворчествоБезГраниц:

https://vk.com/leaderstranaonline

Новогодняя акция продлится до 17 января. Каждый участник получит именную грамоту, его рисунок будет представлен в итоговом видео!

С Новым годом и Рождеством! Желаем счастья и вдохновения!

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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