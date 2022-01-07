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В ходе исследований выявлено: «Для творчества не существует ограничений!»

В ходе исследований выявлено: «Для творчества не существует ограничений!»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 23:16 07.01.2022

Гражданский медиацентр «Страна онлайн» совместно с Благотворительными фондами «Подари Любовь Миру» и «Благо Дари Миру», Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», при поддержке Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Моя карьера», Министерства социального развития Московской области и коллектива школы 1103 имени героя РФ Александра Соломатина запустили новогоднюю исследовательскую акцию: «Творчество без границ». Участие в ней приняли уже более 15 образовательных учреждений из разных регионов Российской Федерации. На основе полученных данных был доказан тезис: «Для творчества ограничений не существует»!

Как родился исследовательский проект? Предыстория

02.12.2021 на XI съезде НКО России произошло знакомство двух идейных людей — Спартака Барановского — руководителя грантового проекта «Гражданский медиацентр — Страна онлайн» и Александры Золотовой — шеф-редактора журнала «Агрегатор счастья», режиссера, члена Союза Журналистов России. Оба проекта развивают медиаволонтерское направление, однако, работают с разными возрастными категориями граждан. После выступлений начался активный нетворкинг, на котором и произошла встреча, обсуждения и объединение усилий двух команд: медиалаборатории «Страна онлайн» и инклюзивного корпуса медиаволонтеров «Невидимые Крылья» для доказательства важного тезиса: «Для творчества не существует ограничений!»

Вот что рассказывают авторы проекта о том, как родилась идея исследования для подтверждения гипотезы, что в творчестве все равны, что уже сделано для этого.

Спартак Барановский: Я спросил у Александры Золотовой — «Какой тезис Вы хотели бы, чтоб наша команда помогла доказать?»

Для творчества нет ограничений, мы хотим, чтобы дети почувствовали это и поверили в себя, давайте вместе наглядно докажем всем людям, что это так! — уверенно ответила Александра.

В ходе дальнейшего обсуждения нами было принято совместное решение — доказать это утверждение опытным путём. Мы реализовали креативную акцию, суть которой заключалась в том, что ученикам общеобразовательных учреждений, коррекционных школ, колледжей для людей с особенностями здоровья и развития и психоневрологических интернатов был разослан единый шаблон в виде образа русской матрешки, которому было предложено «подарить Новогоднее настроение»: нарисовать черты лица, раскрасить одежду. Цвета, инструменты (краски, карандаши или графический редактор) выбирали сами участники, их фантазия ничем не ограничивалась.

В ходе исследований выявлено: «Для творчества не существует ограничений!»

Далее группе независимых респондентов были представлены рисунки, каждому участнику представляли слайд-шоу из 5 рисунков, 2 из которых были раскрашены детьми из коррекционных школ, необходимо было различить и занести данные в таблицу. В ходе анкетирования и сбора обратной связи, из 208 ответов правильными оказались менее 30%.

Это был вызов! Мы приняли его и решили доказать всему миру — нет никаких ограничений для творчества! Бог создал нас равными, при этом в каждом из нас особое творческое начало, здесь нет победителей и проигравших. Взгляните на эти рисунки, творчество каждого уникально и неповторимо! Сфера креативных индустрий свободна от любых ограничений, здесь важно почувствовать свой стиль, но и это приходит с опытом! — говорит Спартак Барановский.

В ходе исследований выявлено: «Для творчества не существует ограничений!» В ходе исследований выявлено: «Для творчества не существует ограничений!» В ходе исследований выявлено: «Для творчества не существует ограничений!»

Научный подход в проведенном эксперименте заключается в том, что при проведении исследований при идентичных обстоятельствах и условиях, получен аналогичный результат, что уже подтверждено несколькими десятками комбинаций рисунков, предложенных респондентам.

Мы благодарны каждому педагогу, каждому ребёнку, активным родителям, всем, кто проникся и поучаствовал, вы лучшие! #Мывместе разрушим любые стереотипы, дальше — больше! Когда мы стали получать десятки рисунков от детей из разных регионов нашей необъятной Родины, тогда мы поняли, что из этого получится что-то, действительно, необычное, креативное и вдохновляющее как минимум. Это так здорово, что дети и взрослые с инвалидностью и без откликнулись на наше предложения и нарядили наших матрёшек в Новогодние костюмы.  Мы рады, что у нас все получилось, но главное, что мы все вместе объединились одной идеей, в основе которой, конечно же, искреннее чувство любви и желание стирать границы между людьми, — комментирует ход исследовательской акции Александра Золотова.

Спартак Барановский, в свою очередь, подчёркивает:

Благодаря подобным акциям, люди меняют представление о собственных же возможностях! В эпоху, можно сказать, тотального негатива в информационном пространстве — это подобно глотку свежего воздуха! Помимо этого, матрёшка приобрела сотню новых образов, благодаря стараниям юных художников!

В апреле 2020 команда проекта Гражданский медиацентр «Страна онлайн» стала одним из организаторов Всероссийской акции с хэштегом: #Мечтыкосмосе» (27,9 тыс. публикаций в сети Instagram). Если хотите научиться запускать подобные акции самостоятельно, в нашем бесплатном марафоне этому посвящена отдельная тема, регистрируйтесь по ссылке:

https://goo.su/8mrM

В ходе исследований выявлено: «Для творчества не существует ограничений!»

Мы верим, что наша совместная акция не оставит равнодушными людей и средства массовой информации, в этом не сомневаются и наши участники! — прокомментировала ход акции Марина Волкова президент Благотворительных Фондов «Благо Дари Миру» и «Подари Любовь Миру», руководитель Департамента счастья Ассамблеи народов Евразии, главный редактор журнала «Агрегатор счастья».

Если вы, как и мы убеждены, что для творчества не существует границ, присылайте рисунки и свой креатив в нашу группу ВКонтакте с пометкой #ТворчествоБезГраниц:

https://vk.com/leaderstranaonline

Новогодняя акция продлится до 17 января. Каждый участник получит именную грамоту, его рисунок будет представлен в итоговом видео!

С Новым годом и Рождеством!  Желаем счастья и вдохновения!

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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