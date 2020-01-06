В ходе обыска сотрудниками полиции изъята крупная партия наркотиков у 47-летнего симферопольца

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД в ходе проведения обысковых мероприятий по месту проживания 47-летнего симферопольца были обнаружены и изъяты 20 бумажных свертков и один полимерный пакет, в которых находилось вещество растительного происхождения, а также 2 мобильных телефона с сим-картами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Согласно заключению криминалистической экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой более 196 граммов.

Следственными органами УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 «г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере), — говорится в сообщении.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.