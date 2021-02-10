В Инкермане обновляют сети наружного освещения

В Инкермане специалисты ГБУ «Горсвет» приступили к комплексному текущему ремонту объектов наружного освещения ул. Умрихина.
Устаревшие линии наружного освещения представлены неизолированным «голым» проводом, светильниками с ртутными лампами и нуждаются в обязательной замене. На данном участке, общей протяженностью 1 км линии, будет смонтирована новая сеть наружного освещения и установлено 52 современных светодиодных светильника. В настоящее время ведутся работы по демонтажу устаревшего осветительного оборудования и неизолированного провода. С целью обеспечения безопасности производства работ, временно отключена от электропитания линия наружного освещения во дворах на улицах Умрихина, Раенко, Толбухина, Четвертакова, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Электропитание на линии наружного освещения, отмечают специалисты, будет подаваться поэтапно, по мере выполнения ремонтных работ:
ГБУ «Горсвет» приносит извинения за доставленные неудобства и просит с понимаем отнестись к необходимости проведения ремонтных работ.
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