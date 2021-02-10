Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Инкермане обновляют сети наружного освещения

crimeapress_news

реклама в крыму
В Инкермане обновляют сети наружного освещения
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Инкермане обновляют сети наружного освещения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:28 10.02.2021

В Инкермане специалисты ГБУ «Горсвет» приступили к комплексному текущему ремонту объектов наружного освещения ул. Умрихина.

Устаревшие линии наружного освещения представлены неизолированным «голым» проводом, светильниками с ртутными лампами и нуждаются в обязательной замене. На данном участке, общей протяженностью 1 км линии, будет смонтирована новая сеть наружного освещения и установлено 52 современных светодиодных светильника. В настоящее время ведутся работы по демонтажу устаревшего осветительного оборудования и неизолированного провода. С целью обеспечения безопасности производства работ, временно отключена от электропитания линия наружного освещения во дворах на улицах Умрихина, Раенко, Толбухина, Четвертакова, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Электропитание на линии наружного освещения, отмечают специалисты, будет подаваться поэтапно, по мере выполнения ремонтных работ:

ГБУ «Горсвет» приносит извинения за доставленные неудобства и просит с понимаем отнестись к необходимости проведения ремонтных работ.

В Инкермане обновляют сети наружного освещения

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.