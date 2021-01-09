В инженерном полку армейского корпуса Черноморского флота проходят занятия кинологов

В отдельном морском инженерном полку армейского корпуса Черноморского флота проходят занятия со специально обученными собаками кинологической службы. Кинологи вместе с четвероногими сослуживцами проводят практические занятия на специальной тренировочной полосе, где проходят обучение и осваивают различные методики и навыки работы.

Личный состав вместе с собаками отрабатывают комплекс учебных занятий по дрессировке с преодолением полосы препятствий, поиску замаскированных мин и обнаружению взрывчатых веществ в различных предметах. Также военнослужащие изучают основные требования безопасности в ходе проведения инженерной разведки местности, порядок действий при обнаружении собакой взрывоопасных предметов и дальнейшем их обезвреживании, — сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Кинологи проводят непрерывное обучение собак минно-розыскной деятельности для выполнения задач по предназначению на объектах и территориях с взрывоопасными веществами.

Отметим, что военнослужащие прибывают в Севастополь, на службу в подразделение после обучения в учебном кинологическом центре по специальности «вожатый минно-розыскной собаки». В настоящее время в кинологической службе в составе инженерного подразделения ЧФ проходят службу порядка 10 собак различных пород, в том числе немецкие, кавказские и восточно-европейские овчарки.

Фото: отдел информобеспечения ЧФ.