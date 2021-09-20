В Ялте анонсируют акцию «Белый цветок»

Благотворительное мероприятие «Белый цветок» в Ялте состоится в субботу — 25 сентября — на Набережной им. В.И. Ленина.

Принять участие в акции может любой желающий. Торжественное шествие участников акции пройдет с 10:30 до 11:00. Благотворительная ярмарка начинается в 10:30, на 13:00 запланирован квиз «Белый цветок»: история и современность». Праздничная программа продлится до 15:00. С 19:00 до 22:00 в районе квадратного фонтана развлекательную программу представит многофункциональный передвижной центр «Автоклуб», — сообщают организаторы.

Все собранные в ходе акции средства пойдут на благотворительность.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта