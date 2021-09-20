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В Ялте анонсируют акцию "Белый цветок"

В Ялте анонсируют акцию «Белый цветок»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:07 20.09.2021

Благотворительное мероприятие «Белый цветок» в Ялте состоится в субботу — 25 сентября — на Набережной им. В.И. Ленина.

Принять участие в акции может любой желающий. Торжественное шествие участников акции пройдет с 10:30 до 11:00. Благотворительная ярмарка начинается в 10:30,  на 13:00 запланирован квиз «Белый цветок»: история и современность». Праздничная программа продлится до 15:00. С 19:00 до 22:00 в районе квадратного фонтана развлекательную программу представит  многофункциональный передвижной центр «Автоклуб», — сообщают организаторы.

Все собранные в ходе акции средства пойдут на благотворительность.

фото:  Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялте анонсируют акцию "Белый цветок"

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