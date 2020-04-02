В Ялте дежурные патрули проверяют у горожан справки, дающие право перемещаться из дома на работу

В администрации Ялты напоминают:

Работодатели обязаны заранее обеспечить необходимых для рабочего процесса сотрудников справкой установленного образа (приложение №3 к Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года No 63-У с изменениями от 01.04.2020). Данная справка даёт право гражданам перемещаться от дома к месту работы, что также подлежит контролю. При этом, если сотрудник старше 65 лет, справка ему не выдаётся. Государственные и муниципальные служащие не старше 65 лет, могут предъявить проверяющим служебные удостоверения, при этом контролёры в праве проверить штатное расписание работника. Также, любой сотрудник имеет право отказаться от выхода на работу в целях самоизоляции, — отмечают в Отделе информационной политики администрации Ялты.

Кроме того, справка от работодателя даёт право на перемещение на личном автомобиле, причём исключительно от дома к месту работы, использование автомобиля в личных целях – запрещено.

В свою очередь глава администрации Ялты Иван Имгрунт отмечает, что несмотря на выставленные ограждения в парках и скверах, а также – на набережной, несмотря на многократно озвученные запреты, граждане, в числе которых несовершеннолетние и лица преклонного возраста, всё равно продолжают нарушать режим самоизоляции.

С 3 по 6 апреля, согласно Указу Главы Республики, на улицах никого не должно быть, кроме сотрудников городских служб, государственных и муниципальных служащих, и тех, у кого есть разрешение установленного образца от работодателей. При этом, граждан старше 65 лет и несовершеннолетних не должно быть вообще, — подчеркнул глава администрации города.

По словам чиновника, помощь полиции, Росгвардии и казакам окажут волонтёры, которым выдадут специальные документы. Они будут следить за недопущением граждан на городскую набережную, где в период с 3 по 6 апреля находиться могут только рабочие, которые занимаются заменой плитки. Также, контроль будет осуществляться с помощью расположенных на променаде камер видеонаблюдения.