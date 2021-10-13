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В Ялте и посёлках ЮБК - сельскохозяйственные ярмарки
фото: Magda Ehlers (pexels.com)

В Ялте и посёлках ЮБК — сельскохозяйственные ярмарки

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 18:33 13.10.2021

Сельскохозяйственные ярмарки в Ялте и посёлках ЮБК состоятся 15-17 октября.

Ялтинцы и гости курорта смогут приобрести сельскохозяйственные товары от местных производителей, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

График проведения ярмарок:

  • В пятницу, 15 октября, сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Ялте в районе дома №77 по улице Свердлова, у дома№1 по улице Грибоедова, и на улице Спендиарова в районе бывшего молокозавода. В Массандре ярмарки будут организованы у дома №22 по улице Винодела Егорова и у домов 32-34 по улице Стахановской. В Гурзуфе ярмарки развернутся у дома №18 по улице 60-летия СССР и дома №10 по улице Артековской. Также в этот день ярмарки пройдут в Кореизе – у дома №27 по улице Севастопольское шоссе, и в Никите – у дома №7.
  • В субботу, 16 октября, сельскохозяйственная ярмарка состоится на ул. Киевская, в районе остановки «5-й квартал». Остальные ярмарки будут главным образом сосредоточены в посёлках ЮБК. Так, в Массандре ярмарки пройдут у дома №13 на Южнобережном шоссе, в районе домов 32-34 по улице Стахановской, и у дома №22 по улице Винодела Егорова. В Гурзуфе ярмарки пройдут у дома №10 по улице Артековской и у дома №18 по улице 60-летия СССР, в Форосе – у дома №18 по улице  Космонавтов, в Никите – у дома №7.
  • В воскресенье, 17 октября,  сразу три сельскохозяйственные  ярмарки состоятся в  Гурзуфе — у дома №12 по ул. Соловьёва, у дома №18 по улице 60 лет СССР, и у дома № 10 по улице Артековской. Также три ярмарки состоятся в Массандре: в районе домов 32-34 на улице Стахановской, у дома №13 по Южнобережному шоссе, и у дома №22 по улице Винодела Егорова. Также ярмарки состоятся в Никите в районе дома №7, в Симеизе у дома №46 по улице Советской и в Алупке по ул. Южнобережный спуск, № 1а.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялте и посёлках ЮБК - сельскохозяйственные ярмарки

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