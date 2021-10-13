В Ялте и посёлках ЮБК — сельскохозяйственные ярмарки

Сельскохозяйственные ярмарки в Ялте и посёлках ЮБК состоятся 15-17 октября.

Ялтинцы и гости курорта смогут приобрести сельскохозяйственные товары от местных производителей, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.