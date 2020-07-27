В Ялте меняют уличное освещение

Сейчас в Ялте, по словам помощника главы администрации Сейрана Меметова, работы ведутся на троллейбусном кольце.

Всего здесь силами МБУ «Ялтагорсвет» будут заменены порядка 400 светильников. Вместо старых натриевых ламп, дающих оранжевый свет, будут новые, светодиодные, которые освещают улицы в белом цвете, — цитирует Отдел информационной политики Администрации города Ялта Сейрана Меметова.

Работы планируется завершить к середине августа, когда Ялта традиционно отметит летний День города. В дальнейшем замене подлежат все старые лампы наружного освещения.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта