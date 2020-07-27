Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | В Ялте меняют уличное освещение

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Ялте меняют уличное освещение

В Ялте меняют уличное освещение

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:31 27.07.2020

Сейчас в Ялте,  по словам помощника главы администрации Сейрана Меметова, работы ведутся на троллейбусном кольце.

Всего здесь силами МБУ «Ялтагорсвет» будут заменены порядка 400 светильников. Вместо старых натриевых ламп, дающих оранжевый свет, будут новые, светодиодные, которые освещают улицы в белом цвете, — цитирует Отдел информационной политики Администрации города Ялта Сейрана Меметова.

В Ялте меняют уличное освещение В Ялте меняют уличное освещение В Ялте меняют уличное освещение В Ялте меняют уличное освещение

Работы планируется завершить к середине августа, когда Ялта традиционно отметит летний День города. В дальнейшем замене подлежат все старые лампы наружного освещения.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялте меняют уличное освещение

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.