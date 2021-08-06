В Ялте мошенник оставил без 400 тысяч рублей доверчивого заказчика, намеревавшегося построить дом

В Ялте в полицию обратился гражданин, который сообщил стражам порядка о совершенных в отношении него противоправных деяниях.

Во время проверки было установлено, что потерпевший, подыскивая фирму-подрядчика, заключил договор об оказании услуг по строительству дома. Злоумышленник, выступая генеральным директором предприятия, сообщил заказчику заведомо ложную информацию о том, что в договор подряда будет включена поэтапная предоплата дополнительных услуг. Заполучив денежные средства заказчика в сумме 400 тыс. руб., мужчина перестал выходить на связь, потратив похищенное на личные нужды. Во врем следственных мероприятий стражи порядка установили связь между выявленным фактом мошенничества с ранее совершенным в отношении другого потерпевшего. Преступления были идентичными, что позволило сотрудникам полиции выйти на след подозреваемого. Под тяжестью собранных полицейскими улик, гражданин дал признательные показания, написав явку с повинной, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

По выявленному факту следственным отделом УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

На данный момент доказана причастность 42-летнего гражданина к совершению двух преступных эпизодов. В результате обмана мужчина завладел денежными средствами потерпевших на сумму около 1,5 млн. руб.

Уважаемые граждане, если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел и предоставьте все имеющиеся у вас данные о злоумышленниках. Сотрудники полиции обязательно помогут вам восстановить справедливость.