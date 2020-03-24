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В Ялте намерены бороться с продавцами-спекулянтами. Вплоть до закрытия торговых точек
фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялте намерены бороться с продавцами-спекулянтами. Вплоть до закрытия торговых точек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:52 24.03.2020

О том, что в Ялте проверки торговых точек по поводу завышения цен, будут вестись регулярно, сообщил глава администрации города Иван Имгрунт:

К сожалению, как показывает практика, многие недобросовестные торговцы пытаются использовать сложившуюся сегодня ситуацию, связанную с ограничениями, которые появились в рамках борьбы с распространением коронавируса, в свою пользу. Мы не должны допускать подобного. Мониторинг цен на продукты должен вестись регулярно. 

Помимо магазинов, специалисты Управления торговли и сферы услуг будут проверять  наличие товаров и не допускать необоснованного роста цен на рынках,  в киосках, и небольших торговых точках.

Спекуляции быть не должно. Торговые точки, где выявим необоснованное повышение цен, будут закрыты, — цитирует Ивана Имгрунта Отдел информационной политики Администрации города Ялта.

Напомним, в Крыму разработан порядок реагирования на необоснованное повышение цен торговыми сетями и рынками на продовольственные товары и товары первой необходимости — здесь.

В Ялте намерены бороться с продавцами-спекулянтами. Вплоть до закрытия торговых точек

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