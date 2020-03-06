В Ялте намерены «приструнить» рыбаков-любителей

В Ялте, отмечает начальник пограничного отделения ФСБ по городу Ялте Антон Зимовец, за последние 4 года, хаос, который творился в любительском рыболовстве в целом удалось победить, как в части экологии, так и в соблюдении общественного порядка.

Ещё недавно на набережной отдельные личности рыбача на набережной в открытую распивали спиртные напитки на глазах у горожан и приезжих, и здесь же, прямо с земли, торговали рыбой. Нередко случались драки. Сейчас, после принятия действенных мер в виде возбуждения административных и уголовных дел, ситуация стала более спокойной, — цитирует Антона Зимовца Отдел информационной политики Администрации города Ялта.

Напомним, введённый 1 ноября запрет на добычу всех видов морских ресурсов в акватории ялтинского морского торгового порта – пассажирского и грузового на расстоянии менее ста метров — был отменён 28 февраля.

В связи с этим, возникают опасения, что недобросовестные граждане будут использовать незаконные орудия лова, начнётся несанкционированный сбыт выловленной рыбы, — подчёркивает начальник отдела по профилактике терроризма и взаимодействия с правоохранительными органами управления ГО, предупреждения ЧС, профилактики терроризма администрации города Ялта Владимир Земский.

По словам начальника пограничного отделения ФСБ, уже в первый день после снятия запрета на любительский лов в акватории порта, были выявлены граждане, использовавшие запрещённые способы рыбалки и незаконные орудия лова.

Предлагаю до апреля продолжать наши совместные рейды с полицией, казаками, Роспотребнадзором, администрацией города, — подчеркнул Антон Зимовец.

В свою очередь Владимир Земский подчеркнул, что администрация и, в частности департамент муниципального контроля, совместно с сотрудниками Управления потребительского рынка и услуг готовы усилить контроль за продажей рыбы и не допускать несанкционированную реализацию морепродуктов в непредназначенных для этого местах.