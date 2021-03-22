В Ялте нашли место для опреснительной станции

Опреснительную станцию в Ялте установят на территории морского грузового порта. Об этом
В то же время сообщается о хорошей динамике наполнения основных водозаборов города – Счастливенского и Загорского водохранилищ. Власти осторожно говорят, что потратят 3 миллиарда на опреснитель… на всякий случай. По их мнению, установка станет своеобразной «подушкой безопасности» в критические моменты.
Все зависит от осадков. Есть влага – есть вода. На сегодняшний день ситуация не очень хорошая. Засушливый год. Подземные источники иссякли. Всё связывается с круговоротом воды в природе, – рассказал корреспонденту «Крым 24» начальник участка «Река Кача – Загорский гидроузел» ГУП РК «Водоканал ЮБК» Алексей Оглобин.
Для того чтобы круглые сутки подавать жителям Ялты воду, нужен ресурсный объём в 75 тысяч кубометров. В туристический сезон этот показатель вырастает до 100 тысяч кубов воды. Так что, скорее всего опреснитель еще покажет себя, например, летом 2022 года и далее.
А как же мнение общественности?
Другое дело, что ялтинцы не в восторге от такой перспективы. Опресненную воду многие называют «мертвой». Специалисты уверяют, что ее надо разводить с «обычной» пресной водой в соотношении один к трем.
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Она (опреснённая вода) безопасна настолько же, как и любая другая вода, прошедшая стадию очистки. Другое дело, что солевой состав немного отличается от того, к которому привыкли крымчане. Опреснённая вода содержит в себе растворённое в морской воде соли, а родниковая – соли, образованные горными породами, – сказал кандидат химических наук, доцент кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии КФУ имени В.И. Вернадского Константин Работягов.
На полуострове есть 4 станции, которые работают более 10 лет и обрабатывают сточные воды. Например, в домах отдыха, частных пансионатах.
Министр туризма, передавая слова своей супруги, которая пошла в душ, говорит, что никогда такой мягкой воды не чувствовала. Нет жёсткости воды. – поделился в телеинтервью генеральный директор компании по сбору и обработке сточных вод Сергей Тюменцев.
Сообщается, что в Ялте собираются применять новые разработки по опреснению воды, чтобы не нанести вред акватории Черного моря.
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