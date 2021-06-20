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Более 70 затопленных легковых автомобилей эвакуировали спасатели и коммунальщики с улиц и из русел рек в Керчи, Ялте и других населенных пунктах Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. Дорожные знаки © РИА Новости Крым. Дмитрий Макеев В Большой Ялте новая схема движения автобусов, часть рейсов отменены "На данный момент эвакуирована 31 машина в Керчи, 39 - в Ялте и четыре - в населенном пункте Приозерное Ленинского района. Это машины, передвижение которых самостоятельно невозможно", - сообщили в пресс-службе. В Ялте некоторые автомобили оказались в русле рек Дерекойка и Водопадная, некоторые пострадали очень сильно: они сдавлены, у них отсутствуют колеса и стекла. В МЧС отметили, что работы по эвакуации таких автомобилей еще не завершены, поэтому приведенная цифра не окончательная. Набережная Ялты после аномальных ливней 18 июня 2021 года © Фото: с официальной страницы главы администрации Ялты Янины Павленко В Ялте начали принимать заявки об утрате имущества в зоне подтопления Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. В пятницу циклон перекинулся на Ялту и близлежащие поселки, где выпала трехмесячная норма осадков, реки вышли из берегов, были подтоплены улицы и дома. По последним данным, от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 24 человека, один мужчина погиб, два человека пропали без вести. РИА Новости Крым: https://crimea.ria.ru/society/20210620/1119703798/Skolko-avtomobiley-utonuli-v-Krymu---dannye-spasateley.html

В Ялте наводят порядок и демонтируют мосты, чтобы отвести воду с затопленных улиц

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:29 20.06.2021

В Ялте коммунальные службы, спасатели, военные и добровольцы продолжают ликвидацию последствий стихийного бедствия. По информации главы городской администрации Янины Павленко, самая непростая ситуация – в поселке Кореиз и в районе улиц Кривошты и Вергасова.

В Ялте наводят порядок и демонтируют мосты, чтобы отвести воду с затопленных улиц

По Кривошты-Вергасова – принято решение о демонтаже трех мостов для решения вопроса с отведением воды в русло реки. После этого можно будет начать осушать затопленные жилые дома, — отметила Павленко.

В Ялте наводят порядок и демонтируют мосты, чтобы отвести воду с затопленных улиц

Нормализована ситуация с подачей электроэнергии. Света нет только на улице Родниковой и в доме № 36 по ул. Бирюкова. Всего без электроэнергии около 100 абонентов. Порядка 200 абонентов остаются без газа (улицы Ломоносова и Большевистская). Сложнее ситуация с водой, но по заверению Павленко, после 14 часов централизованное водоснабжение постепенно вернется во все ялтинские районы.

В Ялте наводят порядок и демонтируют мосты, чтобы отвести воду с затопленных улиц

Фото и скришоты: Крым 24 и страница Я.Павленко в Facebook.

В Ялте наводят порядок и демонтируют мосты, чтобы отвести воду с затопленных улиц

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