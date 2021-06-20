В Ялте наводят порядок и демонтируют мосты, чтобы отвести воду с затопленных улиц

В Ялте коммунальные службы, спасатели, военные и добровольцы продолжают ликвидацию последствий стихийного бедствия. По информации главы городской администрации Янины Павленко, самая непростая ситуация – в поселке Кореиз и в районе улиц Кривошты и Вергасова.

По Кривошты-Вергасова – принято решение о демонтаже трех мостов для решения вопроса с отведением воды в русло реки. После этого можно будет начать осушать затопленные жилые дома, — отметила Павленко.

Нормализована ситуация с подачей электроэнергии. Света нет только на улице Родниковой и в доме № 36 по ул. Бирюкова. Всего без электроэнергии около 100 абонентов. Порядка 200 абонентов остаются без газа (улицы Ломоносова и Большевистская). Сложнее ситуация с водой, но по заверению Павленко, после 14 часов централизованное водоснабжение постепенно вернется во все ялтинские районы.

Фото и скришоты: Крым 24 и страница Я.Павленко в Facebook.