В Ялте официально завершён отопительный сезон

С 20 апреля в Большой Ялте официально завершено отопление социальных объектов и жилфонда
Постановление об окончании отопительного сезона 2020-2021 годов в жилищном фонде и на объектах социально-культурной сферы муниципального образования городской округ Ялта подписано 19 апреля главой администрации города Яниной Павленко на основании соответствующих федеральных и республиканских нормативных актов, — сообщили в администрации курортного города.
Согласно
Напомним, отопительный сезон в Симферополе завершается завтра.
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