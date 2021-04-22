В Ялте официально завершён отопительный сезон

С 20 апреля в Большой Ялте официально завершено отопление социальных объектов и жилфонда

Постановление об окончании отопительного сезона 2020-2021 годов в жилищном фонде и на объектах социально-культурной сферы муниципального образования городской округ Ялта подписано 19 апреля главой администрации города Яниной Павленко на основании соответствующих федеральных и республиканских нормативных актов, — сообщили в администрации курортного города.

Согласно постановлению , ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в городе Ялта и МУП «Ялтинские тепловые сети», предприятиям и организациям, следует прекратить отопление с 20 апреля, но вместе с тем, отопление объектов социально-культурной сферы может осуществляться в режиме протопки по соответствующим заявкам в соответствии с требованиями санитарных норм.

Напомним, отопительный сезон в Симферополе завершается завтра.