В Ялте оказывают помощь погорельцам

Деньги, вырученные на благотворительном аукционе, который состоялся в Ялте, в День города уже поступают горожанам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Об этом сообщила глава администрации курортного города Янина Павленко. По ее словам, помощь оказывается погорельцам.

Уже перечислено порядка 7 миллионов рублей. Работаем комплексно по проблемам погорельцев – и тех, чье имущество и жилье пострадало недавно, и тех, кто помощь ждал десятилетиями. Решить вопрос за счет бюджетных средств было невозможно – в том случае, когда речь шла о частной собственности. Но и оставить людей в беде тоже нельзя. Именно поэтому пришла идея с аукционом — он смог аккумулировать почти 12 миллионов рублей, — рассказала Павленко.

Она уточнила, кому именно оказывается помощь (и проиллюстрировала фото и видео на своей странице в Facebook ).

Один из восстанавливаемых объектов — дом семьи Ивановых. Пострадал от пожара в далеком 2011 году — огонь уничтожил веранду, санузел и кухню. Долгих 10 лет семья писала в разные инстанции и просила о помощи. Еще одна семья (кстати, многодетная) осталась без крова в феврале этого года. И тоже после пожара. Практически сразу глава семейства своими силами начал восстанавливать дом. Подключаемся! На стройматериалы направлено более полумиллиона рублей, — перечислила глава администрации Ялты.

Фото: страница Я.Павленко в Facebook.