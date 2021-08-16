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В Ялте провели благотворительный аукцион. Деньги пойдут на помощь горожанам, пострадавшим от ЧС

В Ялте провели благотворительный аукцион. Деньги пойдут на помощь горожанам, пострадавшим от ЧС

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:56 16.08.2021

В День города в Ялте состоялся благотворительный аукцион, на котором было собрано практически 12 миллионов рублей. Деньги пойдут на нужды граждан, чьё имущество пострадало в результате ЧС.

В Ялте провели благотворительный аукцион. Деньги пойдут на помощь горожанам, пострадавшим от ЧС

Как отметила глава администрации города Янина Павленко, исторически в Ялте проводились аукционы и благотворительные акции, главной целью которых была — помощь людям. Она напомнила, что весной, на таком же аукционе были собраны средства на ремонт кровли многоквартирного жилого дома на Манагарова, пострадавшего от пожара. Работы по восстановлению кровли по этому адресу завершены.

В Ялте провели благотворительный аукцион. Деньги пойдут на помощь горожанам, пострадавшим от ЧС

Но такой дом не один! Также есть ялтинцы, которые попали в сложную жизненную ситуацию после июньского потопа. На помощь мобилизованы федеральные, республиканские, муниципальные силы, подключены волонтеры и вот теперь благотворители. Собранные средства пойдут на оказание помощи погорельцам с улиц Красногвардейская (Алупка), пер. Ступенчатый (Ялта), Парковый спуск (Кореиз), Нижне-Слободская (Ялта), 9 мая (Гурзуф), Мошкарина (Ялта) и тех, кто пострадал в результате потопа», — отметила Янина Павленко и поблагодарила всех, кто принял участие в аукционе, как меценатов, так и художников, предоставивших свои работы, а также культурно-музейный и гостиничный комплекс дома Александра Спендиарова, в стенах которого прошло мероприятие, — рассказала Янина Павленко.

В Ялте провели благотворительный аукцион. Деньги пойдут на помощь горожанам, пострадавшим от ЧС

Все работы объединены ялтинской тематикой – вечерний город, весенняя Ялта после дождя и многое другое. Некоторые картины были только «из-под кисти» — написаны специально для аукциона.

В Ялте провели благотворительный аукцион. Деньги пойдут на помощь горожанам, пострадавшим от ЧС

Так, свои работы предоставили Ольга Исакова, Виктория Меренкова, Вячеслав Слюсар, Степан Арунян, Ренат Рамазанов, Александр Шабадей, Алексей Потапенко, Виталий Спасёнов, Виктор Бабочиев, Григорий Алчиев, Надежда Величко, Анна Олейник и Элеонора Щеглова.

В Ялте провели благотворительный аукцион. Деньги пойдут на помощь горожанам, пострадавшим от ЧС

В Ялте провели благотворительный аукцион. Деньги пойдут на помощь горожанам, пострадавшим от ЧС

Фото: страница Я.Павленко в Facebook.

В Ялте провели благотворительный аукцион. Деньги пойдут на помощь горожанам, пострадавшим от ЧС

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