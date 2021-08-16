В Ялте провели благотворительный аукцион. Деньги пойдут на помощь горожанам, пострадавшим от ЧС

В День города в Ялте состоялся благотворительный аукцион, на котором было собрано практически 12 миллионов рублей. Деньги пойдут на нужды граждан, чьё имущество пострадало в результате ЧС.

Как отметила глава администрации города Янина Павленко, исторически в Ялте проводились аукционы и благотворительные акции, главной целью которых была — помощь людям. Она напомнила, что весной, на таком же аукционе были собраны средства на ремонт кровли многоквартирного жилого дома на Манагарова, пострадавшего от пожара. Работы по восстановлению кровли по этому адресу завершены.

Но такой дом не один! Также есть ялтинцы, которые попали в сложную жизненную ситуацию после июньского потопа. На помощь мобилизованы федеральные, республиканские, муниципальные силы, подключены волонтеры и вот теперь благотворители. Собранные средства пойдут на оказание помощи погорельцам с улиц Красногвардейская (Алупка), пер. Ступенчатый (Ялта), Парковый спуск (Кореиз), Нижне-Слободская (Ялта), 9 мая (Гурзуф), Мошкарина (Ялта) и тех, кто пострадал в результате потопа», — отметила Янина Павленко и поблагодарила всех, кто принял участие в аукционе, как меценатов, так и художников, предоставивших свои работы, а также культурно-музейный и гостиничный комплекс дома Александра Спендиарова, в стенах которого прошло мероприятие, — рассказала Янина Павленко.

Все работы объединены ялтинской тематикой – вечерний город, весенняя Ялта после дождя и многое другое. Некоторые картины были только «из-под кисти» — написаны специально для аукциона.

Так, свои работы предоставили Ольга Исакова, Виктория Меренкова, Вячеслав Слюсар, Степан Арунян, Ренат Рамазанов, Александр Шабадей, Алексей Потапенко, Виталий Спасёнов, Виктор Бабочиев, Григорий Алчиев, Надежда Величко, Анна Олейник и Элеонора Щеглова.

Фото: страница Я.Павленко в Facebook.