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В Ялте появился еще один объект стрит-арта. Художники расписывают стену здания на улице Севастопольской

В Ялте появился еще один объект стрит-арта. Художники расписывают стену здания на улице Севастопольской

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:56 13.09.2021

В Ялте художники превратили стену здания в настоящий объект уличного искусства (стрит-арт). Девушка с книгой и Кот ученый украсили курортный город. Еще немного и объект будет полностью готов.

В Ялте появился еще один объект стрит-арта. Художники расписывают стену здания на улице Севастопольской

На этой неделе еще один стрит-арт объект Влада Подопригоры и ребят из художественной студии «DISLAV» украсит любимую Ялту. Девушка с книгой и кот ученый «зажгут» невзрачную стену по ул. Севастопольская,1. Учитывая, что рядом находится институт и школа, такой символ тяги к знаниям как раз к месту. После того как роспись объекта будет завершена, картину покроют лаком – так она сохранится как минимум 10 лет, — написала на своей странице в Facebook глава администрации Ялты Янина Павленко.   

В Ялте появился еще один объект стрит-арта. Художники расписывают стену здания на улице Севастопольской

По ее информации, это не последний объект стрит-арта в Ялте. По остальным объектам ведутся переговоры с собственниками зданий.

В Ялте появился еще один объект стрит-арта. Художники расписывают стену здания на улице Севастопольской

В Ялте появился еще один объект стрит-арта. Художники расписывают стену здания на улице Севастопольской

Фото: страница в Facebook Я.Павленко.

В Ялте появился еще один объект стрит-арта. Художники расписывают стену здания на улице Севастопольской

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