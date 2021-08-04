 В Ялте приступает к работе сводный отряд Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)

Сводный медицинский отряд Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), в составе которого более 40 специалистов, приступает к работе в Ялте. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

В числе тех, кто прибыл в Крым: врач-эндокринолог, акушер-гинеколог, педиатр (аллерголог-иммунолог), кардиолог, офтальмолог, три врача-невролога и шесть терапевтов. Они будут принимать в амбулаторных подразделениях и лечить пациентов «ковидного» госпиталя и инфекционного отделения больницы, — рассказала Павленко.

По ее словам, помогать специалистам ФМБА будут волонтеры. Как минимум, в колл-центре. Тем более, что вакцинация от коронавируса вызывает вопросы у населения.

В Ялту уже прибыло 4000 доз вакцин, на подходе еще 1 600! В очередной раз призываю ялтинцев, если нет медицинских противопоказаний – обязательно прививайтесь, — резюмировала Павленко.

Кроме того, для Ялты будет закуплено дополнительное медицинское оборудование. По информации начальника управления организации медицинской помощи и промышленной медицины ФМБА Михаила Рахманова, на закупку медоборудования будет выделено порядка 100 миллионов рублей. Деньги поступят уже в августе.