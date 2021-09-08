Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Ялте проходит VIII медицинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики»

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Ялте проходит VIII медицинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики»

В Ялте проходит VIII медицинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:48 08.09.2021

В Ялте с 7 по 11 сентября проходит VIII медицинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики», в числе организаторов которого выступили министерство здравоохранения РК, Департамент здравоохранения города Севастополя, Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, а также ряд других министерств и ведомств.

В Ялте проходит VIII медицинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики»

В рамках мероприятия проходят научно-практические конференции, участие в которых принимают специалисты различных специальностей не только Крыма, но и других регионов страны.

В Ялте проходит VIII медицинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики»

Кроме того, на площадке конгресса организована выставка новинок фармацевтического рынка и рынка медицинского оборудования. Организаторы мероприятия обеспечили возможность не только очного участия, но и онлайн-трансляцию на сайте www.medivector.ru.

В Ялте проходит VIII медицинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики»

Как отметил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, проведения подобного мероприятия способствует обмену опытом между специалистами и, безусловно, повысит уровень их профессионального мастерства.

В Ялте проходит VIII медицинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики»

В ходе работы конгресса специалисты рассмотрят современные подходы диагностики и лечения различных заболеваний, а также актуальные вопросы в той или иной области медицины. Программы всех секций поданы на аккредитацию в Координационный совет по непрерывному медицинскому образованию (НМО).

В Ялте проходит VIII медицинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики»

Фото и материалы: пресс-служба минздрава РК.

В Ялте проходит VIII медицинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.