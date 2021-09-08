В Ялте проходит VIII медицинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики»

В Ялте с 7 по 11 сентября проходит VIII медицинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики», в числе организаторов которого выступили министерство здравоохранения РК, Департамент здравоохранения города Севастополя, Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, а также ряд других министерств и ведомств.

В рамках мероприятия проходят научно-практические конференции, участие в которых принимают специалисты различных специальностей не только Крыма, но и других регионов страны.

Кроме того, на площадке конгресса организована выставка новинок фармацевтического рынка и рынка медицинского оборудования. Организаторы мероприятия обеспечили возможность не только очного участия, но и онлайн-трансляцию на сайте www.medivector.ru .

Как отметил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, проведения подобного мероприятия способствует обмену опытом между специалистами и, безусловно, повысит уровень их профессионального мастерства.

В ходе работы конгресса специалисты рассмотрят современные подходы диагностики и лечения различных заболеваний, а также актуальные вопросы в той или иной области медицины. Программы всех секций поданы на аккредитацию в Координационный совет по непрерывному медицинскому образованию (НМО).

Фото и материалы: пресс-служба минздрава РК.