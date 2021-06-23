В Ялте произвели первые 11 выплат пострадавшим от стихии. За компенсацией уже обратилось 490 человек

В Ялте продолжаются аварийно-восстановительные работы. Сегодня в городе проводится Всекрымский субботник, объявленный спикером Госсовета РК Владимиром Константиновым. Более 1 000 человек приехало в Ялту со всех уголков Крыма, чтобы принять участие в генеральной уборке города. Также везде работают военнослужащие и сотрудники МЧС.

Сейчас приоритет, конечно же, расчистка завалов ила, грязи и камней, откачка воды из подвалов многоквартирных жилых домов. Также в приоритете поиск пропавшей на Южнобережном шоссе без вести женщины. Статистика по пострадавшим не изменилась: всего таких 54 человека, из них шесть находятся в стационаре, остальные с легкими повреждениями получили амбулаторную помощь, один погибший, — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она добавила, что за вчерашний день было осуществлено 11 выплат пострадавшим от стихии. На данный момент к властям поступило 490 заявлений с заявлениями о материальной помощи.

Дорогие мои жители Ялты! Пожалуйста, обращайтесь за материальной помощью на линию 112 и на горячую линии департамента социально политики. Мы окажем помощь абсолютно каждому. Всем, кто потерял имущество, всем, у кого оно частично пострадало. Деньги на эти цели республикой выделены. Первый транш в размере 58 млн. рублей у нас на расчетном счете, деньги есть. Пожалуйста, не ждите, обращайтесь, мы тут же приедем комиссионно все обследуем и тут же вам произведем выплаты. По состоянию на сегодня создано уже 20 рабочих групп, осуществляющих выезды, — рассказала Янина Павленко.

Фото: страница Я.Павленко в Facebook.