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В Ялте просят помочь погорельцам

В Ялте просят помочь погорельцам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:34 27.04.2021

В ночь на 25 апреля на улице Манагарова в Ялте произошёл пожар, в результате которого почти полностью сгорела одна квартира, еще несколько – пострадали.  Сейчас сотрудники МУП «РЭО-2» расчищают территорию и занимаются вывозом мусора.

Сильнее всех пострадала квартира многодетной семьи Булава, расположенная частично на 2 и 3 этажах. В семье воспитываются пятеро несовершеннолетних детей и ожидается рождение шестого ребенка. Глава семьи Сергей Анатольевич Булава работает учителем в Ялтинской специальной (коррекционной) школе.

Семье наиболее необходимы электрический чайник,  электрическая плита, мобильные телефоны. Нужны стройматериалы для восстановления квартиры и материальная помощь. Также требуется помощь семье Решетниковых, квартира которых была залита водой во время тушения пожара. В семье есть четверо несовершеннолетних детей. Пожаром была уничтожена кровля еще одной квартиры, собственником которой является Афонин Кирилл Петрович. Огонь повредил коммуникации, во время тушения пожара была залита водой техника и мебель. Квартира  семьи Герасимовых также пострадала во время тушения пожара.

Контакты и номера банковских карт – на сайте администрации Ялты.

В Ялте просят помочь погорельцам

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