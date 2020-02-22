В Ялте решают вопрос со сносом забора у Президент-Отеля «Таврида»

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт потребовал в кратчайшие сроки решить вопрос со сносом забора у Президент-Отеля «Таврида». Соответствующее поручение он озвучил в ходе оперативно-хозяйственного совещания в администрации города.

О том, как выглядит территория у отеля «Таврида» и канатной дороги «Ялта-горка» рассказала в ходе презентации начальник департамента муниципального контроля Валентина Целентис.

Со стороны сквера Калинина заброшенное, исписанное граффити неработающее кафе, аренда закончилась два года назад, собственник на контакт не идёт, так что порядок нужно наводить силами служб ДЖКХ, — сообщила Валентина Целентис.

Не лучшим образом выглядит территория у нижней станции канатной дороги, где расположено большое количество хаотично построенных торговых объектов.

Говоря о ситуации около отеля «Таврида», где в советское время располагался ресторан «Сочи», а в украинское – сгоревший в 2005-м году ночной клуб «Торнадо», Валентина Целентис продемонстрировала дореволюционные фотографии этого места.

Никаких торговых павильонов здесь не было, а была открытая терраса с клумбами, с которой на набережную вела лестница, сохранившаяся до сих пор, — сообщила начальник департамента муниципального контроля.

Она добавила, что лестница от отеля на набережную сохранилась, но сейчас закрыта, а со стороны набережной завешена старым баннером и захламлена.

На самой площадке, за зелёным забором также полная разруха. Для наведения порядка необходимо привлечение служб ДЖКХ и Департамента архитектуры и градостроительства, — подчеркнула Валентина Целентис.

В свою очередь, глава администрации Иван Имгрунт поручил ускорить этот процесс.

Собственники не выполнили обещаний, не убрали ограждение. Поэтому немедленно приступаем к ликвидации этого забора и наведению там порядка собственными силами. В центре города такого быть не должно, — сказал глава администрации Ялты.

Также, в ходе совещания, начальник департамента муниципального контроля Валентина Целентис продолжила рассказывать об объектах под канатной дорогой «Ялта-горка».

Два крупнейших — это захламлённая и неиспользуемая территория бывшего РЭО-3 и недостроенное частное здание, где скапливается мусор и торчит ржавая арматура, — рассказала Целентис.

Выяснилось, что строительство данного объекта было приостановлено в 2018-м из-за допущенных застройщиком нарушений градостроительных норм. Сейчас он готов возобновить строительство согласно правилам, но вряд ли успеет к курортному сезону, поэтому недостроенный объект нужно максимально привести в достойный вид.

Вместе с тем, подчеркнула Целентис, по некоторым объектам не установлены собственники.

Их (эти объекты) нужно сносить, но процесс не быстрый, поэтому к курортному сезону нужно просто закамуфлировать, — отметила начальник департамента муниципального контроля.

Всем собственникам предписано удалить со стен граффити, провести обрезку поросли, убрать самовольные ограждения.

Отдельно начальник департамента мунконтроля коснулась ситуации у верхней станции канатной дороги.

Там, где в 1958-м году было построено разрушенное в 2005-м здание кафе «Горка», называемое в народе «Храм воздуха», сейчас располагается огромный недострой. Надеемся, собственник доведёт до ума свой объект, — сказала Валентина Целентис и добавила, что собственникам канатной дороги также стоит обратить внимание на дополнительное озеленение и благоустройство территории вокруг их объектов.

Фото и материалы: пресс-служба администрации Ялты.