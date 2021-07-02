В Ялте составили предварительный список дворов и дорог наиболее пострадавших от стихии

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым, ГКУ «Инвестстрой», сотрудники Администрации города Ялта, управляющих компаний, депутаты ЯГС совместно определили предварительный список дворовых территорий, пострадавших вследствие ЧС:
- Кривошты, 1
- Кривошты, 2
- Кривошты, 4
- Кривошта, 6
- Кривошты 7,9
- Кривошты, 10
- Кривошты,11
- Кривошты, 13
- Кривошты, 14
- Кривошты, 15
- Кривошты, 16
- Кривошты, 17
- Кривошты, 19
- Кривошты, 21
- Кривошты, 25
- Халтурина, 28
- Киевская, 9
- Киевская, 11
- Киевская, 18
- Киевская, 20
- Киевская, 38
- Киевская, 78,
- Киевская, 80, 82
- Киевская, 82,84
- Киевская, 86,88
- Вергасова, 1,3
- Вергасова, 6
- Вергасова, 8
- Вергасова, 10,12
- Горького, 21
- Горького, 23,
- Горького, 34,36
- Бирюкова, 8
- Бирюкова, 10
- Бирюкова, 36
- Кирова, 32, 83
- Графский проезд
- Григорьева, 46
- Красных Партизан, 26
- Тимирязева, 45,
- Сеченова, 13
- Ломоносова, 31
- Ломоносова, 53
- Кореиз, ул. Южная, 56
- Данный список не окончательный и будет актуализирован – в настоящее время комиссия Министерства ЖКХ Республики Крым продолжает объезд территорий. По менее пострадавшим от разгула стихии участкам, которые в настоящее время находятся в ненадлежащем состоянии, списки будут сформированы позже, — отмечают в администрации Ялты.
Также определён перечень автомобильных дорог МО ГО Ялта, попавших в зону подтопления в результате ЧС:
Ялта
1. ул. Бирюкова
2. ул. Вергасова
3. ул. Горького
4. ул. Киевская
5. ул. Кривошты
6. ул. Ломоносова
7. ул. Прибрежная
8. ул. Кирова (уч. № 5)
9. ул. Спендиарова
10. ул. Д. Сейдамета
11. пер. Музейный
12. пер. Ломоносова
13 пер. Потемкинский
14. пер. Тупой
15. ул. Кладбищенская
16. ул. Грибоедова
Алупка
17. ул. Ленина
18. ул. Изергина
19. ул. Ялтинская
пгт Ливадия
20. ул. Виноградная
пгт. Виноградное
21. ул. Яузы
22. ул. Красина
пгт Кореиз
23. ул. Маяковского
24. ул. Парковый спуск
25. ул. Родниковая
26. Токмаковых
27. пер. Юсуповский проезд
пгт Гурзуф
28. ул. Ленинградская
29. ул. Санаторная
30. ул. Подвойского
пгт Краснокаменка
31. пер. Школьный
32. ул. Амет Хана
33. ул. Центральная
пгт. Массандра
34. ул. Мухина
пгт. Гаспра
35. ул. Школьная
пгт. Голубой залив
36. пер. Ароматный
37. ул. Шайна (уже финансируется)
38. ул. Голубая
пгт. Олива
39. ул. Перевальная
пгт. Кацивели
40. ул. Шулейкина
Дороги регионального и межмуниципального значения (Симферополь-Алушта-Ялта), попавшие в зону подтопления
1 трасса Алушта-Ялта
2 трасса Бахчисарай-Ялта
3 трасса Ялта-Севастополь
4 трасса Ялта-Гончарное
5 пгт. Бекетово, ул. Севастопольское шоссе
6 Кореизское шоссе
Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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