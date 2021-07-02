В Ялте составили предварительный список дворов и дорог наиболее пострадавших от стихии

Данный список не окончательный и будет актуализирован – в настоящее время комиссия Министерства ЖКХ Республики Крым продолжает объезд территорий. По менее пострадавшим от разгула стихии участкам, которые в настоящее время находятся в ненадлежащем состоянии, списки будут сформированы позже, — отмечают в администрации Ялты.