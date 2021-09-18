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В Ялте состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы женского здоровья»

В Ялте состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы женского здоровья»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 20:50 18.09.2021

В Ялте с 16 по 17 сентября прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы женского здоровья», в работе которой приняли участие ведущие федеральные и региональные специалисты, а также представители зарубежного медицинского сообщества.

По информации республиканского минздрава, в ходе мероприятия участники выступили с лекциями и мастер-классами.

В рамках докладов рассмотрены актуальные тенденции по гинекологии и репродуктивному здоровью, ведению протоколов в акушерстве и гинекологии, работе здравоохранения в условиях эпидемии COVID-19, современные проблемы патологии молочной железы и возможности ее ранней диагностики, представлены новейшие возможности лечения онкологических заболевай органов женской репродуктивной системы, возможностей выхаживая недоношенных детей. Также в рамках конференции продемонстрированы последние технологии оперативной, эстетической гинекологии, — отметили в минздраве РК.

В Ялте состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы женского здоровья»

Вместе с тем проведены «круглые столы» и дискуссионные беседы, в ходе которых специалисты смогли обменяться мнениями и  профессиональным опытом.

Научно-практическая конференция организована при поддержке Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, Ассоциации «Женское здоровье», минздрава РК и КФУ им. Вернадского.

В Ялте состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы женского здоровья»

Фото: минздрав РК.

В Ялте состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы женского здоровья»

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