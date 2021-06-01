В Ялте состоялся «Парад дошколят»

«Парад дошколят» в Ялте — 1 июня, в День защиты детей — прошёл уже в пятый раз. В акции приняли участие около 300 юных ялтинцев из 14 детских садов муниципального образования городской округ Ялта.

Поздравляя самых маленьких жителей города, Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель городского совета Константин Шимановский отметил, что День защиты детей – особый праздник, «ведь у нас в городе живут самые лучшие мальчишки и девчонки – талантливые, увлеченные, любознательные, многие из которых прославляют наш город своими успехами в спорте, творчестве, учебе».

В свою очередь Янина Павленко отметила, что «сегодня – самый важный и самый главный праздник, который проходит по всему муниципальному образованию, от Гурзуфа до Фороса»:

Позади учебный год и мы от всей души говорим искренние слова благодарности нашим педагогам, воспитателям — всем тем, кто занимается с нашими детьми, и, конечно же, главным людям в жизни каждого ребенка – вам, дорогие родители. Но, безусловно, основные виновники торжества сегодня – наши дети! В Ялте их около 20 тысяч! Они — наше счастье, наша душа, наше сердце! Всегда были, есть и будут – смыслом нашей жизни. Праздничная программа продолжилась яркими, интересными и разнообразными мероприятиями, которые прошли во всех поселках муниципального образования и городе Алупка. Для всех деток сегодня были организованы многочисленные мастер-классы, конкурсы, игры, бесплатные развлечения и угощения, а также благотворительная ярмарка «Дети-детям». фото: пресс-служба администрации Ялты