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В Ялте сотрудники полиции и горадминистрации «прошлись» по набережной и обнаружили много чего «бесхозного»

В Ялте сотрудники полиции и горадминистрации «прошлись» по набережной и обнаружили много чего «бесхозного»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:12 19.07.2021

Департамент муниципального контроля администрации Ялты усиливает рейды по пресечению незаконной предпринимательской деятельности. В ходе очередного рейда по набережной сотрудники администрации, совместно с полицией остановили работу точки по прокату детских автомобилей и дрифт-картов, и убрали стойку по продаже экскурсионных билетов. Уточняется, что всё имущество было перемещено на склад как «бесхозное». Чтобы вернуть его, собственники должны явиться в Департамент муниципального контроля для составления протокола.

На склад МУП «ОУК» на ответственное хранение перемещено 8 электромобилей, 12 дрифт-картов и одна стойка по продаже экскурсионных билетов, — сообщили в ялтинской администрации.

Кроме того, у дома №5 по улице Московской была остановлена работа точка по продаже овощей.

Рейды проводим не реже чем раз в три дня, иногда сами, но большей частью совместно с сотрудниками полиции, работу усиливаем, — подчеркнули в Департаменте муниципального контроля.

В Ялте сотрудники полиции и горадминистрации «прошлись» по набережной и обнаружили много чего «бесхозного»

Фото: администрация Ялты.

 

В Ялте сотрудники полиции и горадминистрации «прошлись» по набережной и обнаружили много чего «бесхозного»

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