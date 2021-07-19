В Ялте сотрудники полиции и горадминистрации «прошлись» по набережной и обнаружили много чего «бесхозного»

Департамент муниципального контроля администрации Ялты усиливает рейды по пресечению незаконной предпринимательской деятельности. В ходе очередного рейда по набережной сотрудники администрации, совместно с полицией остановили работу точки по прокату детских автомобилей и дрифт-картов, и убрали стойку по продаже экскурсионных билетов. Уточняется, что всё имущество было перемещено на склад как «бесхозное». Чтобы вернуть его, собственники должны явиться в Департамент муниципального контроля для составления протокола.

На склад МУП «ОУК» на ответственное хранение перемещено 8 электромобилей, 12 дрифт-картов и одна стойка по продаже экскурсионных билетов, — сообщили в ялтинской администрации.

Кроме того, у дома №5 по улице Московской была остановлена работа точка по продаже овощей.

Рейды проводим не реже чем раз в три дня, иногда сами, но большей частью совместно с сотрудниками полиции, работу усиливаем, — подчеркнули в Департаменте муниципального контроля.

Фото: администрация Ялты.