В Ялте стартовал патриотический яхтенный поход «Юнармейская Миля — 2020»

Молодёжный межрегиональный патриотический яхтенный поход «Юнармейская Миля — 2020» проводится в рамках программы мероприятий «Года памяти и славы России» и посвящен 75-летию Победы, 230-летию Керченского морского сражения и 175-летию создания Русского географического общества. В мероприятии задействованы яхты «Конрад», «Кубана», «Комета», «Каспер», «Колумб» и «Александра». В составе взрослых экипажей яхт участвует молодёжь старше 15 лет, а также юнги профильного направления КРО «Юнармия». Во время прохождения маршрута планируется возложение цветов на месте потопления фашистами в 1941 году санитарного транспорта «Армения», аналогичное мероприятие состоится 17 августа на траверзе мемориала Керченско-Эльтигенской десантной операции «Парус».

Основная цель нашего мероприятия – популяризация морских специальностей, парусного спорта, пропаганда здорового образа жизни. Но самое важное – это сохранение исторической памяти о великом героическом подвиге нашего народа – победе в Великой Отечественной войне, — цитирует Отдел информационной политики Администрации города Ялта депутата Государственной Думы Михаила Шеремета.

В финале церемонии старта, главе администрации Ялты Ивану Имгрунту было вручено благодарственное письмо Федерального агентства по делам молодёжи за проведение всероссийских патриотических акций в честь 75-летия Победы, а капитаны яхт и участники похода получили памятные сувениры и знамёна Ялты, Феодосии и Керчи.

Спасибо большое Ялте, которая так хорошо всегда нас принимает, нам очень приятно заходить в этот порт Восстановление морского дела, хождения под парусом – всё это крайне важно и нужно для воспитания настоящих патриотов России, патриотов Республики Крым, — подчеркнул президент Федерации парусного спорта Республики Крым Алексей Андруцкий.

Он также рассказал, что в Евпатории на базе ГБОУ ДО РК «КРЫМПАТРИОТЦЕНТР» будет открыта постоянно действующая морская секция имени Героя России Олега Белавенцева.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта