В Ялтинском регионе очередной общегородской субботник. Участвуйте!

На общегородской субботник, который состоится в Ялтинском регионе в субботу — 14 марта — его организаторы приглашают всех неравнодушных жителей города и посёлков. Начало субботника – 9:00.

На уборку территорий Ялтинского региона выйдут сотрудники предприятий, учреждений и организаций Ялты, депутаты Ялтинского городского совета и работники администрации, общественные организации, домовые комитеты и муниципальные службы города. В ходе субботника будет проведена санитарная очистка улиц, склонов, парков и скверов, детских и спортивных площадок, школ, городских кладбищ, прилегающих территорий учреждений и организаций на территории всего муниципального образования, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

