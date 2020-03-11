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В Ялтинском регионе очередной общегородской субботник. Участвуйте!
фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялтинском регионе очередной общегородской субботник. Участвуйте!

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 19:20 11.03.2020

На общегородской субботник, который состоится в Ялтинском регионе в субботу — 14 марта — его организаторы приглашают всех неравнодушных жителей города и посёлков. Начало субботника – 9:00.

На уборку территорий  Ялтинского региона выйдут сотрудники предприятий, учреждений и организаций Ялты, депутаты Ялтинского городского совета и работники администрации, общественные организации, домовые комитеты и муниципальные службы города. В ходе субботника будет проведена санитарная очистка улиц, склонов, парков и скверов, детских и спортивных площадок, школ, городских кладбищ, прилегающих территорий учреждений и организаций на территории всего муниципального образования, — сообщили в  Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

 

В Ялтинском регионе очередной общегородской субботник. Участвуйте!

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