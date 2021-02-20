В январе россияне установили рекорд — объём автокредитования вырос на 20%

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в январе 2021 года 51,5 тыс. автокредитов, что на 15% больше, чем в январе 2020 года. Это рекордное количество выдач для января – обычно в первом месяце года кредитование резко сокращается.
Среди 30 регионов, лидирующих по количествам выдач автокредитов, самая высокая динамика по отношению к январю прошлого года была в Новосибирской области (+54%), Калужской области (+36%), Иркутской области (+33%), Белгородской области (+28%) и Красноярском крае (+26%). Самая низкая динамика была в Ростовской области (+8%), Югре (+6%), Воронежской области (+5%), Татарстане (+4%), а в Волгоградской области наблюдался спад (-5%). В Москве выдачи выросли на 9%, в Санкт-Петербурге – на 10%.
Январский рост выдач автокредитов в сравнении с первым месяцем прошлого года не связан с увеличением продаж автомобилей. Во многом он объясняется возобновлением программ льготного кредитования, которые не действовали в декабре. Часть заемщиков, желавших купить автомобиль в рамках этих льготных программ, отложила покупку с конца прошлого года на текущий. В итоге, выделенные на программу 8,9 млрд рублей были быстро исчерпаны за начало января – середину февраля, — отмечает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
|кол-во, тыс. шт.
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|янв
|16,8
|25,8
|37,3
|38,7
|44,9
|51,5
|фев
|24,4
|33,3
|42,3
|43,1
|50,6
|мар
|29,7
|48,5
|56,0
|60,8
|69,1
|апр
|38,1
|45,8
|63,2
|67,3
|14,4
|май
|31,3
|48,2
|58,3
|56,4
|31,4
|июн
|33,8
|48,5
|50,5
|55,5
|62,3
|июл
|32,5
|51,5
|55,6
|68,6
|75,1
|авг
|38,7
|54,5
|58,8
|64,1
|68,7
|сен
|38,1
|54,5
|55,3
|63,7
|66,1
|окт
|38,6
|56,1
|58,2
|59,7
|69,1
|ноя
|39,4
|48,9
|55,5
|55,5
|68,1
|дек
|39,6
|61,5
|62,2
|69,0
|58,5
Выдачи автокредитов в январе 2021 г.
|№
|регион
|кол-во, тыс. шт.
|динамика к январю 2020
|1
|МОСКВА
|4,7
|9%
|2
|МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|4,0
|17%
|3
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
|3,3
|10%
|4
|КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
|2,5
|15%
|5
|ТАТАРСТАН
|2,2
|4%
|6
|БАШКОРТОСТАН
|2,1
|14%
|7
|СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1,8
|15%
|8
|ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1,8
|13%
|9
|НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1,5
|21%
|10
|РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1,4
|8%
|11
|САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1,4
|16%
|12
|ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1,1
|13%
|13
|ПЕРМСКИЙ КРАЙ
|1,2
|12%
|14
|ЮГРА
|0,9
|6%
|15
|СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
|1,0
|10%
|16
|НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
|0,9
|54%
|17
|ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1,0
|5%
|18
|КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|0,8
|19%
|19
|ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|0,7
|21%
|20
|ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|0,8
|-5%
|21
|УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|0,8
|19%
|22
|САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|0,7
|13%
|23
|КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
|0,7
|26%
|24
|ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
|0,7
|13%
|25
|ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
|0,6
|23%
|26
|ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
|0,5
|33%
|27
|ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|0,5
|26%
|28
|БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|0,5
|28%
|29
|КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
|0,5
|36%
|30
|ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
|0,4
|9%
* Данные являются предварительными. Финальные показатели будут опубликованы в ежеквартальном отчете. Обращаем внимание, что информация для СМИ также оперативно публикуются в нашем
ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)
Одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих в себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По итогам третьего квартала 2020 года ОКБ хранит более 443 миллиона записей кредитных историй.
Официальные сайты ОКБ —
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