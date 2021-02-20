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В январе россияне установили рекорд - объём автокредитования вырос на 20%
фото: Free-Photos (pixabay.com)

В январе россияне установили рекорд — объём автокредитования вырос на 20%

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:45 20.02.2021

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в январе 2021 года 51,5 тыс. автокредитов, что на 15% больше, чем в январе 2020 года. Это рекордное количество выдач для января – обычно в первом месяце года кредитование резко сокращается.

Среди 30 регионов, лидирующих по количествам выдач автокредитов, самая высокая динамика по отношению к январю прошлого года была в Новосибирской области (+54%), Калужской области (+36%), Иркутской области (+33%), Белгородской области (+28%) и Красноярском крае (+26%). Самая низкая динамика была в Ростовской области (+8%), Югре (+6%), Воронежской области (+5%), Татарстане (+4%), а в Волгоградской области наблюдался спад (-5%). В Москве выдачи выросли на 9%, в Санкт-Петербурге – на 10%.

Январский рост выдач автокредитов в сравнении с первым месяцем прошлого года не связан с увеличением продаж автомобилей. Во многом он объясняется возобновлением программ льготного кредитования, которые не действовали в декабре. Часть заемщиков, желавших купить автомобиль в рамках этих льготных программ, отложила покупку с конца прошлого года на текущий. В итоге, выделенные на программу 8,9 млрд рублей были быстро исчерпаны за начало января – середину февраля, — отмечает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

кол-во, тыс. шт.
201620172018201920202021
янв16,825,837,338,744,951,5
фев24,433,342,343,150,6
мар29,748,556,060,869,1
апр38,145,863,267,314,4
май31,348,258,356,431,4
июн33,848,550,555,562,3
июл32,551,555,668,675,1
авг38,754,558,864,168,7
сен38,154,555,363,766,1
окт38,656,158,259,769,1
ноя39,448,955,555,568,1
дек39,661,562,269,058,5

Выдачи автокредитов в январе 2021 г.

регионкол-во, тыс. шт.динамика к январю 2020
1МОСКВА4,79%
2МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ4,017%
3САНКТ-ПЕТЕРБУРГ3,310%
4КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ2,515%
5ТАТАРСТАН2,24%
6БАШКОРТОСТАН2,114%
7СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ1,815%
8ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ1,813%
9НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ1,521%
10РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ1,48%
11САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ1,416%
12ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ1,113%
13ПЕРМСКИЙ КРАЙ1,212%
14ЮГРА0,96%
15СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ1,010%
16НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ0,954%
17ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ1,05%
18КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ0,819%
19ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ0,721%
20ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ0,8-5%
21УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА0,819%
22САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ0,713%
23КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ0,726%
24ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ0,713%
25ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ0,623%
26ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ0,533%
27ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ0,526%
28БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ0,528%
29КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ0,536%
30ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ0,49%

* Данные являются предварительными. Финальные показатели будут опубликованы в ежеквартальном отчете. Обращаем внимание, что информация для СМИ также оперативно публикуются в нашем telegram-канале и на сайте bki-okb.ru.

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих в себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По итогам третьего квартала 2020 года ОКБ хранит более 443 миллиона записей кредитных историй.

Официальные сайты ОКБ — www.bki-okb.ru и www.okscore.ru

В январе россияне установили рекорд - объём автокредитования вырос на 20%

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