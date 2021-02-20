В январе россияне установили рекорд — объём автокредитования вырос на 20%

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в январе 2021 года 51,5 тыс. автокредитов, что на 15% больше, чем в январе 2020 года. Это рекордное количество выдач для января – обычно в первом месяце года кредитование резко сокращается.

Среди 30 регионов, лидирующих по количествам выдач автокредитов, самая высокая динамика по отношению к январю прошлого года была в Новосибирской области (+54%), Калужской области (+36%), Иркутской области (+33%), Белгородской области (+28%) и Красноярском крае (+26%). Самая низкая динамика была в Ростовской области (+8%), Югре (+6%), Воронежской области (+5%), Татарстане (+4%), а в Волгоградской области наблюдался спад (-5%). В Москве выдачи выросли на 9%, в Санкт-Петербурге – на 10%.

Январский рост выдач автокредитов в сравнении с первым месяцем прошлого года не связан с увеличением продаж автомобилей. Во многом он объясняется возобновлением программ льготного кредитования, которые не действовали в декабре. Часть заемщиков, желавших купить автомобиль в рамках этих льготных программ, отложила покупку с конца прошлого года на текущий. В итоге, выделенные на программу 8,9 млрд рублей были быстро исчерпаны за начало января – середину февраля, — отмечает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

кол-во, тыс. шт. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 янв 16,8 25,8 37,3 38,7 44,9 51,5 фев 24,4 33,3 42,3 43,1 50,6 мар 29,7 48,5 56,0 60,8 69,1 апр 38,1 45,8 63,2 67,3 14,4 май 31,3 48,2 58,3 56,4 31,4 июн 33,8 48,5 50,5 55,5 62,3 июл 32,5 51,5 55,6 68,6 75,1 авг 38,7 54,5 58,8 64,1 68,7 сен 38,1 54,5 55,3 63,7 66,1 окт 38,6 56,1 58,2 59,7 69,1 ноя 39,4 48,9 55,5 55,5 68,1 дек 39,6 61,5 62,2 69,0 58,5

Выдачи автокредитов в январе 2021 г.

№ регион кол-во, тыс. шт. динамика к январю 2020 1 МОСКВА 4,7 9% 2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4,0 17% 3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3,3 10% 4 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 2,5 15% 5 ТАТАРСТАН 2,2 4% 6 БАШКОРТОСТАН 2,1 14% 7 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,8 15% 8 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,8 13% 9 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,5 21% 10 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,4 8% 11 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,4 16% 12 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,1 13% 13 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 1,2 12% 14 ЮГРА 0,9 6% 15 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 1,0 10% 16 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,9 54% 17 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,0 5% 18 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,8 19% 19 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,7 21% 20 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,8 -5% 21 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0,8 19% 22 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,7 13% 23 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 0,7 26% 24 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,7 13% 25 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,6 23% 26 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,5 33% 27 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,5 26% 28 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,5 28% 29 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,5 36% 30 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,4 9%

* Данные являются предварительными. Финальные показатели будут опубликованы в ежеквартальном отчете. Обращаем внимание, что информация для СМИ также оперативно публикуются в нашем telegram-канале и на сайте bki-okb.ru .

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих в себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По итогам третьего квартала 2020 года ОКБ хранит более 443 миллиона записей кредитных историй.

Официальные сайты ОКБ — www.bki-okb.ru и www.okscore.ru