В Эрмитаже представили 3D-макет древнего сирийского города, напечатанный в СевГУ

На выставке «Две Пальмиры. Реальная и виртуальная», которая открылась в Государственном Эрмитаже в День Пальмиры 2 сентября, представлен 3D-макет Пальмиры — древнего города, находящегося на территории Сирии и поврежденного боевиками во время войны. Созданная российскими учеными цифровая модель древнего города и современные 3D-принтеры позволили получить точную копию памятников, которая представлена на выставке, а потом будет передана в Сирию. Уменьшенную копию центральной части Пальмиры — главной улицы, идущей от античного театра, и ее окрестностей напечатали в СевГУ.

Справа от меня большой макет всей территории древнего города. Сейчас он состоит из отдельных фрагментов. Как только мы закончили построение цифровой модели, мы начали печатать макет, это то, что мы успели закончить к сегодняшнему дню. Но работа продолжается. Прямо сейчас в Севастопольском госуниверситете работают 3d-принтеры, которые допечатывают фрагмент территории храма Бэлы, — цитирует пресс-служба вуза научного сотрудника Института истории и материальной культуры РАН Егора Блохина.

Масштаб макета по сравнению с оригиналом в 300 раз меньше, но все равно общий размер внушительный: около 6 м в длину и около 2 м в ширину. Копия Пальмиры будет состоять более чем из 200 фрагментов. Пластик подбирали так, чтобы он не пожелтел со временем и не деформировался даже на большой жаре.

Модель позволяет увидеть степень разрушения объектов, более того, специалист сможет даже примерно оценить затраты времени, материалов и финансов, необходимые для восстановления.