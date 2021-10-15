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В эти выходные в Севастополе пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»
Фото: ГИБДД

В эти выходные в Севастополе пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:29 15.10.2021

Уже сегодня вечером (и ночью), а также в субботу и воскресенье в Севастополе запланирована массовая проверка водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

Цель рейда «Нетрезвый водитель» — снижение аварийности, пресечение административных правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения, в том числе связанных с управлением транспортными средствами в алкогольном, наркотическом опьянении,  употреблением психотропных или иных одурманивающих веществ. Подобные рейды также способствуют формированию у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения на дороге, — отметили в ГИБДД.

Несмотря на законодательное ужесточение наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения, нарушителей в этой области не становится меньше. С начала текущего года на дорогах города Севастополя выявлено 1265 водителей в состоянии опьянения, в том числе 226 за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде в течение года, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Есть ли толк от таких «проверок на дорогах».

Отмечается, что благодаря усилению работы, регулярному и эффективному проведению профилактических мероприятий сотрудниками ГИБДД, на 34% снизилось количество ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, на 25% погибших и 37%  раненых в дорожных происшествиях людей.

Госавтоинспекция предупреждает:

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.  Те же санкции предусмотрены для водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. За повторное управление в нетрезвом виде, согласно статьи 264.1 Уголовного Кодекса РФ, предусмотрен штраф в размере от двухсот до трехсот тысяч рублей, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Своевременная профилактика, а также выявление водителей,  находящихся в состоянии опьянения, одна из важнейших задач дорожно – патрульной службы Госавтоинспекции. Поэтому подобные операции по массовой проверке нетрезвых водителей ГИБДД планирует проводить регулярно.

В эти выходные в Севастополе пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

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